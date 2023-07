Neuer Kreisverkehr soll Leopoldsdorf sicherer machen

Kreuzung der Landesstraße L 5 mit der Landesstraße L 9 wird entschärft

St. Pölten (OTS) - An der Kreuzung der Landesstraße L 5 mit der Landesstraße L 9 in Leopoldsdorf im Marchfeld haben die Bauarbeiten zur Errichtung eines neuen Kreisverkehres begonnen. Die Arbeiten sind seit Anfang Juni im Gange. Verkehrszählungen haben gezeigt, dass der Kreuzungsbereich mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von bis zu 9.000 Fahrzeugen am Tag frequentiert ist. Um eine Temporeduzierung zu erreichen und um den Kreuzungspunkt verkehrssicherer zu gestalten, haben sich die Marktgemeinde Leopoldsdorf im Marchfeld und das Land Niederösterreich gemeinsam mit der Hofer Filiale entschlossen, an dieser Kreuzung einen Kreisverkehr zu errichten.

Der vierstrahlige Kreisel wird in einer Bauzeit von rund drei Monaten errichtet. Spätestens zum Schulbeginn im September sind die Hauptarbeiten abgeschlossen. Die Fahrbahnbreite von 7,5 Metern und ein Außendurchmesser von 35 Metern ermöglichen dann einen zügigen und äußerst sicheren Verkehrsablauf. In diesem Zusammenhang werden Querungshilfen für die Fußgängerinnen und Fußgänger sowie zwei zusätzliche Schutzwege angelegt, da sich der Kreisverkehr im Nahbereich der Volksschule befindet. Die bestehenden Geh- und Radwege werden den neuen Gegebenheiten angepasst.

Die Bauarbeiten führt die Firma Leyrer+Graf unter einer Verkehrssperre durch. Der Verkehr wird über die umliegenden Landesstraßen umgeleitet. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf etwa 720.000 Euro, wobei rund 90.000 Euro auf das Land Niederösterreich, 420.000 Euro auf die Marktgemeinde Leopoldsdorf im Marchfeld und 210.000 Euro auf die Firma Hofer entfallen.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse