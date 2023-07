Joerg Burgers Porträt des NHM Wien ARCHIV DER ZUKUNFT feiert internationale Premiere beim Locarno Film Festival 2023

Wien (OTS) - Joerg Burgers Porträt des Naturhistorischen Museums Wien mit dem Titel ARCHIV DER ZUKUNFT feiert nach der Uraufführung bei der Grazer Diagonale (24.03.2023) seine internationale Premiere beim renommierten 76. Locarno Film Festival 2023 und wird am 4. August 2023 als Eröffnungsfilm der „Semaine de la critique“ zu sehen sein.



„ARCHIV DER ZUKUNFT zeigt das Museum als eine Welt, die sich in ständiger Veränderung befindet: Die spektakulären Archivarien aus tausenden Jahren Natur- und Menschheitsgeschichte werden durch Grundlagenforschung und den lebendigen Apparat des Museums immer wieder neu in der Gegenwart befragt, um in der Zukunft Geschichten zu erzählen.“



Der Kinostart in Österreich ist am 15. März 2024 geplant.



Synopsis



Im Naturhistorischen Museum in Wien wird mit akribischer Energie gesammelt, geforscht, archiviert und reflektiert – mehr als 30 Millionen Objekte sind hier über die Jahrhunderte zusammengetragen worden, um sie immer wieder aufs Neue zu befragen. ARCHIV DER ZUKUNFT bietet einen Blick hinter die Kulissen des traditionsreichen Museums, abseits der bekannten Schausäle, und zeigt einen Mikrokosmos institutioneller Forschung, der sich den aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen stellt. Eine filmische Hommage an die Bedeutung von Wissenschaft und ein erkenntnisreiches Nachdenken über das Leben auf der Erde – und darüber hinaus.



REGIE | BUCH | KAMERA

Joerg Burger

REGIEASSISTENZ

Ines Kaizik-Kratzmüller



MONTAGE

Dieter Pichler



TON

Joseph Nikolussi, Johannes Schmelzer-Ziringer



DRAMATURGISCHE BERATUNG

Constantin Wulff



PRODUZENT(EN)

Johannes Holzhausen, Johannes Rosenberger, Constantin Wulff



PRODUKTION

Navigator Film



Programm des Locarno Filmfestival (ab 5. Juli verfügbar)

Pressematerialien zum Download finden Sie unter diesem Link

