Zarits: Ausgeweitete Spendenbegünstigung wichtiger Impuls für den österreichischen Breitensport

ÖVP-Sportsprecher: Sportvereine leben vom Ehrenamt und von der Unterstützung durch Spenderinnen und Spender – Finanzminister Brunner starker Partner der Vereine

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Die heute präsentierte Ausweitung der Spendenbegünstigung stellt einen wichtigen Impuls gerade für den Breitensport in Österreich dar. Denn ehrenamtliches Engagement und die Unterstützung durch Spenden sind unabdingbar für die Vereine“, hält Christoph Zarits, Sportsprecher der Volkspartei, fest. Wie Finanzminister Magnus Brunner heute im Anschluss an den Ministerrat skizziert hat, können ab dem kommenden Jahr 2024 Sport- und Bildungsvereine einen Antrag stellen, mit dem sie als spendenbegünstigte Einrichtung anerkannt werden. Bisher waren in Österreich allein die Behindertensportdachverbände spendenbegünstigt, nun werde im Sinne des Sportes und damit auch der Bevölkerung eine breitere Lösung geschaffen. Zarits: „Das ist ein großer Erfolg, denn der organisierte Sport hat sehr lange Zeit um die Spendenabsetzbarkeit gerungen. Nun wird sie umgesetzt.“



Jedes Jahr spenden die Österreicherinnen und Österreicher etwa 900 Millionen Euro für gute bzw. gemeinnützige Zwecke, davon seien bisher rund 100 Millionen Euro steuerlich abgesetzt worden. „Mit der heute auf den Weg gebrachten neuen Regelung wird sich dieses Volumen verdoppeln und für ein mehr an Entlastung für jene Steuerzahlerinnen und Steuerzahler gesorgt, die spenden“, betont Zarits weiter. Dies sei gerade auch regional von großer Bedeutung, um ein funktionierendes Vereinsleben im Sport zu erhalten. Abschließend unterstreicht der ÖVP-Mandatar: „Finanzminister Brunner und die Volkspartei sind die starken Partner für die Vereine und das Ehrenamt in unserem Land. Und das wird – ob im Sport, in der Bildung oder in Kunst und Kultur – auch zukünftig so bleiben.“

