Großbauer: Auch Kunst und Kultur profitieren von der Erweiterung der steuerlichen Spendenbegünstigung

ÖVP-Kultursprecherin erfreut über Beschluss im Ministerrat

Wien (OTS) - "Spenden und Ehrenamt sind tragende Säulen des Kulturlebens und des gesellschaftlichen Zusammenhalts in Österreich. Alleine im Vorjahr hat das heimische Spendenaufkommen rund 900 Millionen Euro betragen. Durch den heutigen Beschluss im Ministerrat wird die bestehende steuerliche Spendenbegünstigung nun spürbar erweitert. Dieser Schritt kommt in großem Maße neben dem Sport und der Bildung auch dem Bereich Kunst und Kultur zugute!" Darüber freut sich ÖVP-Kultursprecherin Abg. Maria Großbauer, die darin einen weiteren großen Schritt sieht, der auch massive Erleichterungen in der Verwaltung mit sich bringt.

"Wir hoffen alle, dass auch dadurch das gesamte Spenden-Volumen der Österreicherinnen und Österreicher weiter steigt. Durch die Erweiterung der steuerlichen Spendenbegünstigung werden die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler entlastet, das Engagement der ehrenamtlich Tätigen unterstützt und der Bereich von Kunst und Kultur betont", ist Großbauer überzeugt.

Spenden für allgemein zugängliche Kunst- und Kulturdarbietungen waren bereits bisher begünstigt. Als begünstigte Einrichtungen kommen Körperschaften in Betracht, die mindestens alle zwei Jahre in der Transparenzdatenbank ersichtlich gemachte Förderungen des Bundes oder eines Landes erhalten. "Durch die Ausweitung der Spendenbegünstigung auf sämtliche gemeinnützige Zwecke kann die Anknüpfung an eine Förderung zukünftig entfallen. Und das ist ein sehr wesentlicher Punkt, vor allem für die vielen kleineren aber so wertvollen Kulturinitiativen in ganz Österreich", schließt Großbauer. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

+43 1 401 10-4439 bzw. +43 1 401 10-4432

http://www.oevpklub.at