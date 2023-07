ORF – SPÖ-Duzdar: Österreich braucht starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk

ORF braucht gesicherte Finanzierung

Wien (OTS/SK) - Die neue SPÖ-Mediensprecherin Muna Duzdar legte in ihrer ersten Rede im Nationalrat als neu angelobte Abgeordnete ein klares Bekenntnis zu einem starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk ab. In der Debatte zum Volksbegehren zur Abschaffung der GIS betonte sie, dass ein Ende der ORF-Gebühr auch das Ende des ORF wäre. „Niemand sagt, dass es nicht auch im ORF Reformbedarf gibt, aber der ORF als öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist Garant für unsere Mediendemokratie, weil er der Allgemeinheit verpflichtet ist.“ ****

Duzdar warnte vor einer Entwicklung wie in Ungarn, „wo Medien von Oligarchen besessen werden oder von Freunden des Regierungschefs“. In einem Zeitalter, in dem Desinformation so stark verbreitet wird, seien gesicherte Informationen und journalistische Unabhängigkeit ein Grundbedürfnis. „In Zeiten von Fake News ist die Frage, woher wir Wissen beziehen, essenziell“, so Duzdar. Die SPÖ sei daher für einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk und gegen die Abschaffung der GIS. (Schluss) ah/bj

