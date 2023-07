FPÖ – Schrangl: „Die ÖVP betreibt keine Wohn- sondern reine Klientelpolitik!“

FPÖ brachte Antrag auf Mietenstopp im Nationalrat ein

Wien (OTS) - „Wohnen ist für allzu viele Menschen in Österreich längst nicht mehr leistbar, sondern Luxus“, kritisierte heute FPÖ-Bautensprecher NAbg. Mag. Philipp Schrangl die desaströse Wohnpolitik der schwarz-grünen Bundesregierung in seinem Debattenbeitrag.

„Es werden sämtliche Maßnahmen verweigert, die die Menschen in Österreich entlasten würden. Schon jetzt drängt Wohnen breite Kreise der Bevölkerung an oder in die Armut. Wann sind die Mieten für ÖVP-Bundeskanzler Nehammer hoch genug?", fragte Schrangl und weiter: "Unser FPÖ-Maßnahmenpaket für leistbares Wohnen berücksichtigt die berechtigten Interessen von Mietern und Vermietern – und würde leistbares Wohnen sicherstellen“, betonte Schrangl.

„Diese Regierung ist der wahre Wohnkostentreiber. Schwarze Mieterhöhungen für grünen Machterhalt lautet die Formel der Wohnkostenspirale. Dass die Grünen hier gegen ihr Gewissen stimmen, belegt schon ein Tweet von Nina Tomaselli hinsichtlich Klientelpolitik und ÖVP“, mahnte Schrangl Verantwortungsbewusstsein ein. „Man schreckt nicht einmal dafür zurück, den sozialen beziehungsweise gemeinnützigen Wohnbau an Investoren und Anleger zu verscherbeln. Das ist grausamer Neoliberalismus in Reinkultur“, erinnerte Schrangl an die wohnpolitische Geisterbahnfahrt von ÖVP-Wirtschaftsminister Kocher. „Dafür werden die Regierungsparteien eine Abfuhr bekommen. Man kann in Österreich steigende Wohnkosten faktisch abwählen“, so Schrangl.

