AQ Austria: externe Qualitätssicherung für hochschulische Bildungseinrichtungen in Österreich

Die AQ Austria stellt den Jahresbericht 2022 vor

Wien (OTS/AQ Austria) - Mit vier Sektoren - den Universitäten, Fachhochschulen, Pädagogischen Hochschulen und Privatuniversitäten/-hochschulen - weist Österreich einen vergleichsweise vielfältigen Hochschulraum auf, was Angebote für verschiedene Bevölkerungsgruppen und damit einen breiten Hochschulzugang, aber auch Innovation und Weiterentwicklung sichert. Mit über 400.000 Studierenden und 76 Einrichtungen stellen sich Fragen zur Qualität, die professionelle Qualitätssicherung erfordern.

Für die Einhaltung der Qualität von Hochschulen sind primär die Organisationen, also die Hochschulen, selbst verantwortlich. Aber überall dort, wo aus öffentlichem Interesse besondere Qualitätskriterien einzuhalten sind, wird die interne Qualitätssicherung durch externe Qualitätsprozesses ergänzt. Das ist eine der Kernaufgaben der AQ Austria: Als nationale Qualitätssicherungsagentur ist die AQ Austria gemäß gesetzlichem Auftrag für die externe Qualitätssicherung hochschulischer Bildungseinrichtungen in Österreich zuständig – in einem europäischen Rahmen.

Die Agentur hat ein breit gefasstes Aufgabenspektrum: Die Durchführung von Qualitätssicherungsverfahren (Akkreditierungen, Audits, Evaluierungen), die Erstellung von Studien und thematischen Analysen, die Information und Beratung zu Fragen der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung sowie die internationale Zusammenarbeit im Bereich der hochschulischen Qualitätssicherung. „ Denn externe Qualitätssicherung ist von entscheidender Bedeutung, um ein hohes und international vergleichbares Qualitätsniveau österreichischer Hochschulen zu garantieren “, wie Thomas Bieger, Präsident der AQ Austria anlässlich der Veröffentlichung des Jahresberichts 2022 zusammenfasst.

168 Begutachtungsverfahren der AQ Austria im Berichtsjahr 2022

Mit 168 Begutachtungsverfahren hat die AQ Austria 2022 in unterschiedlichen Sektoren die Qualität der Studienangebote, die Qualität von Lehre und Forschung sichergestellt – im Sinne der Studierenden, der Partner der Hochschulen, der zukünftigen Arbeitgeber*innen und vor allem im Sinne der Gesellschaft (siehe Anhang).

„ Die externe Qualitätssicherung trägt dazu bei, Vertrauen in Hochschulen und deren Bildungsangebote aufzubauen, indem sie eine unabhängige Bestätigung der Qualität liefert. Sie schützt somit auch die Interessen der Studierenden und nützt den Hochschulen “, so Jürgen Petersen, Geschäftsführer der AQ Austria.

„ Die Verantwortung der Hochschulen für die Sicherstellung der Qualität besteht darin, ein ausgewogenes Umfeld zu schaffen, in dem exzellente Lehre, Forschung und Wissensvermittlung gedeihen können. Dabei sollten klare Qualitätsstandards definiert und transparent kommuniziert werden, um den Ansprüchen von Studierenden, Forschenden und der Gesellschaft gerecht zu werden. Gleichzeitig ist es wichtig, den Raum für kreative Ideen und innovative Ansätze zu wahren, um Fortschritt und Entwicklung voranzutreiben “, ergänzt Eva Werner, Vizepräsidentin der AQ Austria.

Hochschulische Qualitätsentwicklung als Sicherung der Reputation des Hochschulstandortes Österreich

Der Hochschulbereich entwickelt sich aufgrund von Forschung und damit neuen Lehrinhalten, von Technologie und damit von neuen Lehrmethoden, vor allem aber auch aufgrund der sich wandelnden Ansprüche und Bedürfnisse von Gesellschaft und Wirtschaft immer weiter. Qualitätssicherung ist ein kontinuierlicher Prozess, nicht nur für Hochschulen, sondern auch für Qualitätssicherungsagenturen, sowohl im Licht der Veränderung und dynamischen Entwicklungen des Hochschulraumes als auch der hochschulischen Angebote und Aufgaben.

„ Durch eine verantwortungsvolle und wohl balancierte Governance sowie ein funktionierendes internes Qualitätsmanagementsystem können Hochschulen ihre Rolle als Qualitätsakteure in der Bildungslandschaft erfüllen und gleichzeitig die Freiheit und Kreativität fördern, die für Fortschritt und Entwicklung unerlässlich sind “, fasst Anita Kruisz, stv. Geschäftsführerin der AQ Austria Intention und Nutzen von Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung – Kernaufgaben der AQ Austria – zusammen.

Demgemäß wird sich die AQ Austria in den kommenden Jahren neben ihren gesetzlichen Aufgaben auch weiterhin wichtigen Themen der hochschulischen Qualitätsentwicklung widmen. Grundanliegen werden in Zukunft, im Einklang mit dem österreichischen Hochschulplan, Themen wie Durchlässigkeit, Diversität & Inklusion, Anerkennung & Anrechnung, wissenschaftliche Integrität, aber auch der Umgang mit neuen Technologien im Lichte guter wissenschaftlicher Praxis sein.

