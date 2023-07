ASFINAG: Ferienstart in Westösterreich sowie in Teilen Deutschlands und den Niederlanden sorgen für Hochbetrieb auf den Autobahnen

Ab Freitagmittag mehr Verkehr Richtung Süden zu erwarten; Beginn der Abfahrtssperren auf der A 10

Wien (OTS) - Ab Freitag beginnen nun auch in den Bundesländern Oberösterreich, Steiermark sowie in Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg die Sommerferien. Ebenfalls in den Urlaub starten Sachsen und Thüringen sowie Teile der Niederlande. Bereits ab den Mittagsstunden rechnet die ASFINAG daher am Freitag mit starkem Reiseverkehr in Richtung Süden. Hotspots werden wiederum die A 2 Süd-, und die A 9 Pyhrnautobahn sein. Zusätzlich ist auf den Routen A 10 Tauern-, A 11 Karawankenautobahn sowie der A 12/A 13 über den Brenner mit sehr starkem Verkehr in Richtung Süden zu rechnen. Mit Staus und Verzögerungen ist erfahrungsgemäß auf der Salzburger A 10, dem Karawankentunnel (A 11), auf der Inntalautobahn (A 12) sowie bei den Mautstellen St. Michael/Lungau (A 10) und Schönberg (A 13) zu rechnen. Daher raten die ASFINAG-Expertinnen und -experten zu einer guten Reisevorbereitung. So kann beispielsweise über die kostenfreie ASFINAG APP über die Webcams die Route vorab auf Staus überprüft werden. Für längere Fahrten empfiehlt es sich, eine gesunde Jause und vor allem ausreichend Trinkwasser mitzunehmen. Trinkflaschen können auf allen ASFINAG-Rastplätzen mit frischem Leitungswasser wieder befüllt werden.

Abfahrtssperren A 10 Tauernautobahn

Zur Entlastung der Gemeinden entlang der Tauernautobahn, werden wie zu Pfingsten jetzt auch über die Sommerferien wieder Abfahrtssperren an der A 10 aktiviert. Diese gelten zwischen den Anschlussstellen Puch-Urstein und Zederhaus rund um die Uhr vom 6. Juli bis 10. September. Der Zielverkehr ist davon ausgenommen.

Electric Love Salzburg und Harry Styles Konzert im Ernst Happel Stadion in Wien

Von Donnerstag, 6. Juli, bis Samstag, 8. Juli, findet am Salzburgring das Electric Love Festival statt. Die Veranstalter erwarten bis zu 180.000 Besucherinnen und Besucher. Die Anreise mit dem Pkw läuft über die A 1 Anschlussstelle Thalgau. Die Anreise, besonders jedoch die Abreise am Sonntag, kann mit Behinderungen verbunden sein.

Am Samstag, den 1. Juli findet im Wiener Ernst-Happel-Stadion ein Konzert des Sängers „Harry Styles“ statt. Mit erhöhtem Verkehrsaufkommen ist daher bei der Anreise sowie nach Veranstaltungsende ab ca. 22 Uhr auf der A 23 Südosttangente bei der Anschlussstelle Handelskai und den umliegenden Straßen zu rechnen.

