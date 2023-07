Landtagsvorschau: Stärkung der Landwirtschaft und Familienentlastung zum Schulstart

FPÖ-Niederösterreich stärkt Familien den Rücken

St. Pölten (OTS) - FPÖ-Klubobmann Ing. Mag. Reinhard Teufel äußerte sich heute zu den drängenden Herausforderungen in der Landwirtschaft und der Bedeutung einer stabilen Versorgung mit Agrarprodukten. Angesichts des Ukrainekonflikts und der daraus resultierenden Marktverwerfungen setzt sich Teufel für die Sicherung der Versorgung mit Agrarprodukten ein und präsentierte den gemeinsam mit der ÖVP eingebrachten Resolutionsantrag, ukrainisches Getreide nur mehr durch Österreich durchzuleiten, anstatt hier den heimischen Bauern zu schaden.

Teufel zeigt sich besorgt: "Vor Beginn des Krieges war die Ukraine ein wichtiger Getreidelieferant für Afrika und den Nahen Osten. Eine Unterbrechung der Getreidelieferungen würde nicht nur eine humanitäre Katastrophe bedeuten, sondern auch Migrationsbewegungen nach Österreich weiter verstärken. Das können und wollen wir nicht zulassen". Er forderte die EU-Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass die ukrainischen Agrarprodukte ihren Bestimmungsort erreichen und keine Marktstörungen in Österreich und Europa verursachten.

Klubobmann Teufel hob die Rolle Niederösterreichs als Kornkammer Österreichs hervor und unterstrich die Bedeutung der heimischen Landwirtschaft: Die fruchtbaren Äcker und die harte Arbeit unserer Landwirte seien nicht nur die Grundlage für die Ernährung der Menschen in unserer Region, sondern prägten auch die Identität unseres Landes. Er forderte langfristige und zielgerichtete Getreideabkommen, die sowohl die wirtschaftlichen Interessen der heimischen Bauern als auch die globale Stabilität berücksichtigen.

Teufel ging auch auf die von der FPÖ seit Jahren geforderte finanzielle Unterstützung von Familien beim Schulstart ein. Er verwies auf die massive Teuerung, welche Haushalte und Familien generell, vor allem in den Wochen rund um den Schulbeginn, finanziell an den Rand ihrer Möglichkeiten bringe. Teufel betonte: „Mit dem Schulbeginn kommen zusätzliche Kosten auf die Familien zu. Wir wollen diese Familien entlasten und dafür sorgen, dass jedes Kind die bestmögliche Bildung erhält". Somit werde das Schulstartgeld für das Schuljahr 2023/24 beschlossen und solle per einfacher Antragstellung über ein Online-Formular schnell und unbürokratisch bei den Familien landen.

Reinhard Teufel betonte: „Die Stärkung unserer Landwirtschaft und die Unterstützung der Familien sind zentrale Anliegen unserer politischen Arbeit. Wir werden uns weiterhin für eine nachhaltige und gerechte Entwicklung einsetzen".

