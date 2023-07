Grüne hocherfreut über Reform der Spendenabsetzbarkeit für Gemeinnützige

Blimlinger, Hamann und Prammer sehen Verbesserungen vor allem für Kunst, Kultur, Bildung und Sport

Wien (OTS) - Das heute im Ministerrat beschlossene Gemeinnützigkeitspaket bringt deutliche Verbesserungen für den gesamten gemeinnützigen Sektor. Die zum Teil komplizierten Regelungen, welche Spenden steuerlich absetzbar sind und welche nicht, haben zu nicht nachvollziehbaren Ungleichbehandlungen in diesem Sektor geführt. Nun ist es gelungen hier einen gesamthaften Zugang in Aussicht zu stellen, der für die zahlreichen österreichischen gemeinnützigen Vereine hoffentlich zu einer Erhöhung der privaten Spender:innen führen wird. Insbesondere die Bereiche Kunst, Kultur, Sport und Bildung, die selbstverständlich durch Bund und Länder finanziert werden, brauchen zusätzlich die finanzielle Unterstützung, welche der Zivilgesellschaft zugute kommt.



„Gerade auf der lokalen Ebene wird die Möglichkeit zur sportlichen Betätigung – für Kinder und Jugendliche genauso wie für Erwachsene in jedem Alter – von vielen kleinen Vereinen geboten. Diese können ihr Angebot oft nur mit Hilfe von Spenden der lokalen Unternehmen aufrechterhalten und ausbauen. Die jetzt kommende Möglichkeit zur Spendenabsetzbarkeit wird dazu beitragen, dass diese Unterstützung weiter besteht und hoffentlich noch zunimmt“, freut sich die Sportsprecherin der Grünen, Agnes Prammer.

Auch auf den Bildungsbereich wird sich die Ausweitung der Spendenabsetzbarkeit positiv auswirken, speziell was die Verbesserung der Bildungschancen für benachteiligte Kinder betrifft. „Zahlreiche NGOs leisten in diesem Bereich seit Jahren großartige Arbeit“, betont die Bildungssprecherin der Grünen, Sibylle Hamann. Etwa die Bildungsinitiative „Teach for Austria", die Lehrkräfte gezielt an Schulstandorte mit besonderen sozialen Herausforderungen bringt. Oder das Mentoring-Programm „Sindbad", das benachteiligte Jugendliche bei der Lehrstellensuche begleitet. „Jeder Euro, der für Bildung gespendet wird, vermehrt Chancen – und ist deswegen eine sinnvolle gesellschaftliche Investition", sagt Hamann.

Bis dato war die Spendenabsetzbarkeit im Kunst- und Kulturbereich an den Erhalt von Förderungen von Bund oder Ländern gebunden. „Endlich wird diese Beschränkung aufgehoben und eine langjährige Forderung, vor allem der freien Szene und der Interessensgemeinschaften, umgesetzt. So kann vor allem der avantgardistische und innovative Bereich davon profitieren. Was wir aber jedenfalls klarstellen wollen: Spenden dürfen immer nur eine Ergänzung der öffentlichen Förderung sein, die in all den genannten Bereichen zu gewährleisten und auszubauen ist“, hält die Sprecherin der Grünen für Kunst und Kultur, Eva Blimlinger, fest.

