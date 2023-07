Blimlinger gratuliert dem neu bestellten Albertina-Direktor Ralph Gleis

Die Kultursprecherin der Grünen würdigt die Ära Klaus Albrecht Schröders

Wien (OTS) - Nach der sehr positiv aufgenommenen Präsentation von Jonathan Fine als neuer Direktor des Kunsthistorischen Museums folgt die nächste wichtige kulturpolitische Weichenstellung: Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer hat heute Ralph Gleis, den aktuellen Direktor der Alten Nationalgalerie in Berlin, als zukünftigen Direktor der Albertina vorgestellt.

Die Kultursprecherin der Grünen und Obfrau des Kulturausschusses, Eva Blimlinger, zeigt sich auch von dieser Personalie überzeugt: „Die Fußstapfen, in die Ralph Gleis tritt, sind groß. Klaus Albrecht Schröder hat die Albertina in seiner 25-jährigen Amtszeit in lichte Höhen geführt. Ich bin aber überzeugt, dass der neue Direktor nahtlos dort anschließen kann und das Haus im besten Sinne der Kunst und der Öffentlichkeit weiterentwickeln wird. Er hat eine breite akademische und praktische Expertise, um dieses bedeutende Museum zu führen. Er kennt die Stadt Wien von seiner jahrelangen Tätigkeit im Wien Museum. Heute ist deshalb ein Tag, an dem wir Klaus Albrecht Schröder für seine jahrzehntelange Arbeit danken und an dem wir Ralph Gleis sowie der Albertina alles Gute für die gemeinsame Zukunft wünschen sollten.“

