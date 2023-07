„Jazz & Crime am Alsergrund“ am Donnerstag und Freitag

Wien (OTS) - Unter dem Titel „Jazz & Crime am Alsergrund“ wird am unteren Ende der Strudlhofstiege (9., Strudlhofgasse 8) an zwei Abenden ein feines Rezitations- und Musik-Programm geboten: Am Donnerstag, 6. Juli, liest dort die bekannte Autorin Edith Kneifl ab 19.00 Uhr Auszüge aus ihrem Kriminalroman „Tot bist du mir lieber. Die Drei vom Naschmarkt ermitteln“. Garantiert ebenso hörenswert ist die Lesung des Schriftstellers Reinhard Gnettner am Freitag, 7. Juli. Ab 19.00 Uhr wird der Schreiber aus seinem Buch „Nur der Tod ist unsterblich. Ein mörderischer Literaturkrimi“ vortragen. Für den melodiösen Rahmen sorgt bei beiden Veranstaltungen das beliebte Jazz-Duo Michaela Rabitsch und Robert Pawlik. Organisation: „KULT – Verein für zeitgemäße Kunst und Kultur“. Der Eintritt ist frei. Information: Telefon 0664/24 11 767. Ersatztermin bei Schlechtwetter: Mittwoch, 30. August.

Vortragskunst und Krimi-Spannung treffen auf innovativen Jazz. Dieses Projekt wird im Rahmen des „Alsergrunder Kultursommers“ durch den Bezirk unterstützt. Die Publikation „Tot bist du mir lieber“ (296 Seiten, ISBN 978-3-7099-7256-4) kostet 19,90 Euro und stammt aus dem Verlagshaus „Haymon“. Für den Band „Nur der Tod ist unsterblich“ (200 Seiten, ISBN 978-3-8000-9006-8) sind 16,00 Euro zu bezahlen. Verlag: Carl Ueberreuter. Die aktuelle CD von Michaela Rabitsch (Trompete, Gesang) und Robert Pawlik (Gitarre) hat den Titel „Gimme The Groove“. Details dazu holen Jazz-Freund*innen via E-Mail ein: michaela.rabitsch@chello.at.





