„Eco": Autoland Österreich – wie es Zulieferern nach dem Aus für das Wiener Opel-Werk geht

Am 6. Juli um 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Dieter Bornemann präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco“ am Donnerstag, dem 6. Juli 2023, um 22.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Autoland Österreich: Wie es Zulieferern nach dem Aus für das Wiener Opel-Werk geht

Mit dem Ende für das Opel-Motoren- und -Getriebe-Werk in Wien Aspern werden nun die letzten 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Job verlieren. Das Unternehmen stand lange symbolisch für Österreichs Aufstieg in der Autozulieferindustrie. Nun aber kommt das endgültige Aus, nachdem in den vergangenen Jahren bereits Hunderte Jobs abgebaut wurden. Wie weit steht die Schließung des Werks für die Umbrüche, die sich derzeit in der Automobilzulieferindustrie abspielen? Das europäische Aus für den Verbrennermotor bis 2035, die zunehmende Änderung des Mobilitätsverhaltens und die Vorherrschaft Chinas in der E-Mobilität – all das wird wohl nicht ohne Folgen bleiben. 80.000 Menschen sind in Österreich in der Autozulieferindustrie beschäftigt. Schafft die Industrie die Wende? Bericht: Bettina Fink, Martin Steiner

Mama bleibt daheim: Warum immer weniger Männer in Väterkarenz gehen

In Österreich bleiben immer weniger Väter bei Ihren Kindern zu Hause. Während der Männeranteil unter den Personen im Kinderbetreuungsgeldbezug 2017 noch 16 Prozent ausmachte, lag er 2020 nur noch bei rund 14 Prozent. Mit gravierenden ökonomischen Folgen. Mütter verdienen zehn Jahre nach der Geburt eines Kindes oft nur die Hälfte dessen, was ihre Partner verdienen. Bericht: Michael Mayrhofer

Wunderbare Haare: Warum Schönheitstourismus in der Türkei boomt

Die Türkei gehört zu den Top-Urlaubsdestinationen, auch für viele Touristinnen und Touristen aus Österreich. Doch neben Sonne, Meer, Strand und zahlreichen Kulturstätten lockt noch ein anderer Grund Menschen aus aller Welt in die Türkei: der Schönheits- und Gesundheitstourismus. Die Nachfrage ist groß, die Branche boomt. Im vergangenen Jahr erzielte sie Einnahmen in der Höhe von vier Milliarden Euro. Von Haartransplantationen bis Nasen-OPs bieten türkische Kliniken eine Vielzahl an Eingriffen an – mit Unterkunft im Vier-Sterne-Hotel all inclusive. Und das weit billiger als europäische Konkurrenten. Doch es gibt Risiken. Bericht: Katharina Wagner aus der Türkei

