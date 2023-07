ORF-III-Wochenhighlights: „Erlebnis Bühne“ live mit „Carmen“ aus der Oper im Steinbruch St. Margarethen und „Eroica“ von der Styriarte

Außerdem: „Klassik in den Alpen“ mit Elīna Garanča u. v. m. – von 10. bis 16. Juli 2023

Wien (OTS) - Klassikhighlights des „ORF-III-Kultursommers“:

Live-Übertragungen von „Carmen“ und „Eroica“; „Klassik in den Alpen“ aus Kitzbühel

Am Mittwoch, dem 12. Juli 2023, meldet sich zuerst „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) mit einer Spezialausgabe aus der Oper im Steinbruch St. Margarethen, Ani Gülgün-Mayr trifft Dirigent Valerio Galli, die beiden Don-José-Darsteller Matthew White und Brian Michael Moore sowie „Carmen“ Joyce El-Khoury zum Interview. Um 21.05 Uhr ist es dann so weit: „Erlebnis Bühne“ überträgt die Premiere von „Carmen“ live. Liebe und Leidenschaft, Macht und Unabhängigkeit sind die Themen dieser imposanten Oper.

In einer weiteren Spezialausgabe besucht „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) am Donnerstag, dem 13. Juli, die Seefestspiele Mörbisch. Ani Gülgün-Mayr bittet die Hauptdarsteller:innen Anna Rosa Döller, Timotheus Hollweg, Bettina Mönch, Ines Hengl-Pirker sowie Milica Jovanovic vor der stimmungsvollen Kulisse zum Gespräch.

Im Rahmen der „ORF Steiermark Klangwolke“ überträgt ORF III am Freitag, dem 14. Juli, einen Höhepunkt der Styriarte: Beethovens „Eroica“ aus der Helmut List Halle in Graz (21.00 Uhr). Das Styriarte Youth Orchestra und Maestra Mei-Ann Chen interpretieren mit Beethovens heroischer dritter Symphonie eine der berühmtesten und mitreißendsten Partituren der Musikgeschichte, choreografiert von Adrian Schvarzstein und Jūratė Širvytė-Rukštelė.

Aus Tirol kommt ein weiteres musikalisches Highlight: das Freiluftkonzert „Klassik in den Alpen“ (Sonntag, 16. Juli, 20.15 Uhr) mit Elīna Garanča & Friends aus Kitzbühel. Unter der musikalischen Leitung von Karel Mark Chichon am Pult des Symphonieorchesters der Volksoper Wien reist die gefeierte Mezzosopranistin mit ihren Gästen, der Sopranistin Eri Nakamura und Tenor SeokJong Baek, durch die Welt der Musik – von Oper über Operette bis Zarzuelas. Bereits am Freitag (19.45 Uhr) stimmt ein „Kultur Heute Spezial“ auf das Konzert ein, Patrick Zwerger trifft Elīna Garanča und den Gewinner der Nachwuchsinitiative „ZukunftsStimmen“ Felix Pacher zum Gespräch.

Der „ORF-III-Sommer-Montag“ u. a. mit Premiere für den „ORF III Stammtisch“

Am 10. Juli präsentiert der „ORF-III-Sommer-Montag“ im Hauptabend Alex Kristans „Highlights aus den ersten drei Programmen“ (20.15 Uhr). Danach folgen mit „Das kleine Glück im Schrebergarten“ (21.05 Uhr) und „Am Brunnenmarkt“ (21.55 Uhr) zwei Ausgaben der „Alltagsgeschichten“ von Filmemacherin Elizabeth T. Spira. Zum Abschluss des Abends präsentiert ORF III die neue Diskussionssendung „Jetzt red' I – der ORF III Stammtisch" (22.40 Uhr). In lockerer Wirtshaus-Atmosphäre treffen Menschen aus der Mitte der Gesellschaft aufeinander und diskutieren über Themen, die die Leute bewegen. Ob Klimakleber, Teuerung oder Zuwanderung – am Stammtisch gibt es keine Tabus. Diesmal diskutieren bei Wirt Patrik Rafael Bäuerin Helga Bernold, Pensionist Johann Hofer, Kunstmanager Gregor Weiss, Pensionistin Suzanne Gundhacker und Tausendsassa Peter Graf.

„ORF-III-Krimisommer“ mit Literaturverfilmungen von Agatha Christie und Edgar Wallace

Agatha Christies Klassiker der Literaturverfilmungen sorgen am Dienstag, dem 11. Juli, für einen Abend voller Krimispannung. ORF III zeigt Filme der „Poirot“-Reihe: „Das unvollendete Bildnis“ (20.15 Uhr), „Die Pralinenschachtel“ (21.55 Uhr) und „Auch Pünktlichkeit kann töten“ (22.50 Uhr). Am Donnerstag, dem 13. Juli, bieten Edgar Wallace und „Der grüne Bogenschütze“ (20.15 Uhr) sowie „Das Geheimnis der gelben Narzissen“ (21.45 Uhr) ein Programm zum Mitfiebern.

Dokus in ORF III: „Heimat Österreich“ und „zeit.geschichte“

Im Hauptabend am Mittwoch, dem 12. Juli, steht ab 20.15 Uhr die „Heimat Österreich“-Produktion „Traumschlösser und Ritterburgen – Das Südburgenland“ auf dem Programm. Eine weitere Doku der Sendeleiste beschäftigt sich am Freitag, dem 14. Juli, mit der „Arbeit auf der Alm“ in den steirischen Alpen (20.15 Uhr). Am Samstag, dem 15. Juli, zeigt „zeit.geschichte“ alle Folgen der fünfteiligen Dokureihe „Apokalypse – Der Erste Weltkrieg“ (ab 20.15 Uhr).

70. Geburtstag von Fritz Schindlecker

Anlässlich des 70. Geburtstags des Schriftstellers Fritz Schindlecker zeigt ORF III am Samstag, dem 15. Juli, den Film „Der letzte Sommer“ aus dem Jahr 1988 (8.45 Uhr).

