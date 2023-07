Hanger: Ausweitung der Spendenabsetzbarkeit stärkt Ehrenamt in Österreich

Entlastungsvolumen von derzeit 100 Millionen Euro soll sich erwartungsgemäß verdoppeln - Anerkennung für alle, die sich ehrenamtlich engagieren

Wien (OTS) - "Die Gesellschaft in unserem Land - und damit wir alle - profitiert vom großen ehrenamtlichen Engagement. Die Ausweitung der Spendenabsetzbarkeit ist deshalb ein wichtiger Schritt, um den Anreiz zur Unterstützung vor allem ehrenamtlicher Organisationen zu erhöhen", betont Andreas Hanger, ÖVP-Sprecher für Ehrenamt und Gemeinnützigkeit. Schließlich seien das Ehrenamt und die Vereine größtenteils durch Spenden finanziert, und diesem Umstand trage Finanzminister Magnus Brunner auch Rechnung.

Im vorangegangenen Jahr 2022 habe sich das Aufkommen an Spenden in Österreich auf rund 900 Millionen Euro belaufen, davon seien 13 bis 14 Prozent steuerlich abgesetzt worden. Hanger: "Für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler hat das eine Ersparnis in Höhe von über 100 Millionen Euro bedeutet. Nun setzen wir den nächsten Schritt und erweitern die Möglichkeit zur Spendenabsetzbarkeit mit einem Schwerpunkt auf Bildung, Sport, Kunst und Kultur."

Konkret werde es etwa Vereinen aus den Bereichen Bildung und Sport ab 2024 ermöglicht, einen Antrag auf Aufnahme als spendenbegünstigte Einrichtung zu stellen. Daneben werde es eine deutliche Reduktion der Verwaltung für Vereine auf dem Sektor von Kunst und Kultur geben. "Mit diesen Maßnahmen wird es noch attraktiver, sich mittels Spenden unterstützend einzubringen. Die bisherige Entlastung im Ausmaß von etwas über 100 Millionen Euro wird sich prognostiziert sogar verdoppeln."

"Österreich ist vor allem im ländlichen Raum stark durch ehrenamtliche Arbeit geprägt. Damit das so bleibt, benötigt es sowohl persönlichen, als auch finanziellen Einsatz. Dafür sorgt die Ausweitung der Absetzbarkeit von Spenden - denn sie steht für die Unterstützung aller, die sich in den Dienst von Gesellschaft sowie Ehrenamt stellen und entlastet die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler", sagt der ÖVP-Abgeordnete abschließend. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

+43 1 401 10-4439 bzw. +43 1 401 10-4432

http://www.oevpklub.at