32 TU Wien Studierende freuen sich über Digitalisierungsstipendium von Huawei

Im Zuge des „Seeds for the Future Scholarship“ von Huawei wurden gestern die Stipendien an der TU Wien verliehen.

Es ist immer eine besondere Ehre für mich, in einem Raum mit so vielen jungen Menschen zu sein Radoslaw Kedzia, Vice President of Huawei CEE&Nordic Region 1/4

Wir sind glücklich, dass wir so viele junge Talente auf ihrem Bildungsweg finanziell unterstützen können, sodass sie sich während des Studiums voll und ganz auf Inhalte konzentrieren und so ihr volles Potenzial entfalten können. Radoslaw Kedzia, Vice President of Huawei CEE&Nordic Region 2/4

Als moderne Hochschule ist Digitalisierung ein fixer Bestandteil unseres Lehrplans. Digitalisierung bringt Vorsprung, verursacht aber auch erhebliche Mehrkosten. Deswegen freut es mich, dass Huawei unsere Studierenden auch 2023 wieder großzügig mit einem Stipendium bei ihrer Ausbildung unterstützt. Kurt Matyas, Vizerektor Studium und Lehre, TU Wien 3/4

An der Technischen Physik finde ich am spannendsten, herauszufinden, was die Welt im Innersten zusammenhält. Dafür möchte ich später mal in die Forschung gehen. Das Stipendium von Huawei ermöglicht es mir, mich voll und ganz auf mein Studium und die Forschung zu fokussieren – ganz ohne den Druck eines Nebenjobs Liane Backfried, Studentin Technische Physik 4/4

Wien (OTS) - Gestern wurde in der TU Wien das Huawei „Seeds for the Future Scholarship” feierlich verliehen. 32 TU Wien Studierende der Studienrichtungen Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik, Technische Mathematik und Physik bekamen jeweils 2.250 Euro in Form eines Digitalisierungsstipendiums.

Chancengleichheit fördern

„ Es ist immer eine besondere Ehre für mich, in einem Raum mit so vielen jungen Menschen zu sein ,“ so Radoslaw Kedzia, Vice President of Huawei CEE&Nordic Region. „ Wir sind glücklich, dass wir so viele junge Talente auf ihrem Bildungsweg finanziell unterstützen können, sodass sie sich während des Studiums voll und ganz auf Inhalte konzentrieren und so ihr volles Potenzial entfalten können. “

Kurt Matyas, Vizerektor Studium und Lehre der TU Wien ergänzt: „Als moderne Hochschule ist Digitalisierung ein fixer Bestandteil unseres Lehrplans. Digitalisierung bringt Vorsprung, verursacht aber auch erhebliche Mehrkosten. Deswegen freut es mich, dass Huawei unsere Studierenden auch 2023 wieder großzügig mit einem Stipendium bei ihrer Ausbildung unterstützt. “

„ An der Technischen Physik finde ich am spannendsten, herauszufinden, was die Welt im Innersten zusammenhält. Dafür möchte ich später mal in die Forschung gehen. Das Stipendium von Huawei ermöglicht es mir, mich voll und ganz auf mein Studium und die Forschung zu fokussieren – ganz ohne den Druck eines Nebenjobs “, so Liane Backfried, Studentin Technische Physik.

Zahlreiche Programme für junge Menschen

Huawei setzt sich seit vielen Jahren sowohl international als auch in Österreich für die Förderung von Nachwuchstalenten ein. So gibt es das gemeinsame Wohnplatz-Stipendium von Huawei und ÖJAB (Österreichische Jungarbeiterbewegung) bereits seit zwölf Jahren und auch das Wissenstransfer- und Networking-Programm „Seeds for the Future“ für technisch interessierte Studierende aus ganz Österreich geht dieses Jahr bereits in die neunte Runde.

Das „Seeds for the Future Scholarship“ gibt es bereits zum zweiten Mal. Mit einer Fördersumme von 240.000 Euro werden Studierende der Technischen Universität Wien, Technischen Universität Graz und Universität Klagenfurt finanziell in ihrem Studium unterstützt.

