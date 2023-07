aktion leben startet mit Elternberatung

In der Schwangerschaft haben viele Frauen und Eltern keine Zeit, die passende Unterstützung zu suchen. Viele wissen nicht, wo und welche Hilfen es gibt, wenn sie in einer schwierigen Situation sind. Uns ist es wichtig, dass schwangere Frauen und Eltern nicht alleingelassen werden. In diesem Sinne freuen wir uns, unter den ersten Stellen zu sein, die Elternberatung vom Start weg anbieten können

Mag. Martina Kronthaler, Generalsekretärin aktion leben österreich

