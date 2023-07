Open-Air-Kino beim Kesselhaus in Krems

Publikumslieblinge und preisgekrönte Produktionen ab 6. Juli

St.Pölten (OTS) - Das Kremser Kino im Kesselhaus verwandelt die Wiese neben dem historischen Gebäude der ehemaligen Tabakfabrik von morgen, Donnerstag, 6., bis Sonntag, 23. Juli, wieder in einen Freiluftkinosaal und bietet an insgesamt 16 Abenden auf großer Leinwand unter freiem Sternenhimmel Sommerkomödien, Musikfilme, Klassiker sowie Previews von aktuellen Produktionen.

Eröffnet wird das diesjährige Open-Air-Kino beim Kesselhaus am morgigen Donnerstag, 6. Juli, ab 21.30 Uhr bei freiem Eintritt mit der französischen Sommerkomödie „Akropolis Bonjour - Monsieur Thierry macht Urlaub“. An den darauffolgenden 15 Abenden gibt es täglich (außer Montag) ein Wiedersehen mit vielen Publikumslieblingen und preisgekrönten Produktionen des vergangenen Kino-Jahres.

Zu sehen sind dabei u. a. „Ticket ins Paradies“ (Freitag, 21. Juli), „Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song“ (Donnerstag, 13. Juli), „Die Insel der Zitronenblüten“ (Samstag, 15. Juli) und „Griechenland“ (Samstag, 8. Juli). Zudem präsentiert die Reihe „Kult.Kino“ 1970er-Jahre-Klassiker wie „Grease“ (Freitag, 7. Juli) und „Der weiße Hai“ (Sonntag, 23. Juli, bei freiem Eintritt). Aber auch aktuelle Filme von Regisseuren wie François Ozon („Mein fabelhaftes Verbrechen“ am Sonntag, 9. Juli) oder Wes Anderson („Asteroid City“ am Mittwoch, 19. Juli) werden gezeigt.

An den frühen Abenden werden viele Produktionen des Sommerkinoprogramms auch im Kinosaal gezeigt, wo mit „Räuber Hotzenplotz“ und „Himbeeren mit Senf“ zudem auch zwei Kinderfilme auf dem Programm stehen. Für das jüngste Kinopublikum laden Die Donaupiraten aus Asagan außerdem am Sonntag, 23. Juli, bei Schönwetter zu einem Open-Air-Mitmachkonzert (bei Schlechtwetter im Kinosaal). Filmbeginn im Freien ist um 21.30 Uhr bzw. ab 18. Juli um 21.15 Uhr. Das Indoor-Programm startet zwischen 17.30 und 18.30 Uhr; bei Regen wird auch mit den Spätabendvorstellungen in den Kinosaal übersiedelt.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 02732/908000, e-mail tickets @ kinoimkesselhaus.at und www.kinoimkesselhaus.at.

