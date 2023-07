Steirische Pendlerinitiative: Enttäuschung über Auslaufen der verbesserten Pendlerförderung

Peter Amreich: „Jetzt müssen rasch Lösungen gefunden werden. Das Modell ‚Pendlereuro NEU' und eine Pendlerförderung mittels Ökobonus Plus sind klare Forderungen!"

Graz (OTS) - „Mit großem Unverständnis mussten wir das Auslaufen der bis 30. Juni befristeten Erhöhung der Pendlerpauschale (plus 50 %) und Pendlereuro (vervierfacht) hinnehmen. Für diese Entscheidung gibt es aus Sicht der Pendlerinitiative Steiermark keinerlei nachvollziehbare Gründe", so Peter Amreich - Obmann der Steirischen Pendlerinitiative. Für die massiv gestiegene Inflation und die damit einhergehenden hohen Lebenserhaltungskosten, sowie die massiv angestiegenen Anschaffungskosten für PKWs und den laufenden Kosten wie Reparaturen, Finanzierung und Versicherung, muss rasch weiter eine Entlastung für die Pendlerinnen und Pendler erfolgen.

Deshalb schlägt der Christgewerkschafter Peter Amreich Alarm und fordert die Bundesregierung auf „die Pendlerförderung insgesamt zu reformieren und das System gerechter, ökologischer und zukunftsfit zu machen"!

Modell „Pendlereuro NEU“ mit kilometergenauer Abrechnung –

Absetzbeträge anstelle von Freibeträgen bringen mehr Entlastung

Bei den anstehenden Verhandlungen mit den Verantwortlichen in der Regierung werden wir folgende Forderungen einbringen:

Beim Modell „Pendlereuro NEU“ geht es um eine kilometergenaue Abrechnung der Fahrtstrecke zwischen dem Wohnort und der Arbeitsstätte. Diese Kosten sollen zukünftig als Pendlerpauschale angesetzt werden.



Dazu hat die ÖAAB-FCG Fraktion in der letzten Arbeiterkammer-Vollversammlung einen Antrag eingebracht, der den bisherigen Steuerfreibetrag durch einen wegstreckenabhängigen Pendlerabsetzbetrag ersetzen soll. Dieser dringliche Antrag aus der Steiermark wurde zwischenzeitig auch in der Bundesarbeitskammer beschlossen.



200 Euro Ökobonus Plus



Für all jene Pendlerinnen und Pendler die Anspruch auf das kleine Pendlerpauschale haben und tatsächlich ein öffentliches Verkehrsmittel nutzen, soll ein Ökobonus Plus in der Höhe von 200 Euro im Jahr ausbezahlt werden. „Das kann natürlich nur mit einem weiteren Ausbau der Öffis einhergehen. Der Ökobonus Plus bringt einen klaren Anreiz für Pendlerinnen und Pendler auf ein öffentliches Verkehrsmittel umzusteigen“, so Peter Amreich abschließend.

