Drei Helden für fasertief saubere Wäsche

Dr. Beckmann Fleckensalz mit verbesserter Formel und neue Fleckenprodukte sorgen für Werterhalt von Kleidung und Alltagstextilien (FOTO)

Egelsbach (ots) - Born in the 80s! Aber auch heute noch ein Held, wenn es darum geht, Flecken verlässlich zu entfernen: das Dr. Beckmann Fleckensalz. Verstärkung bekommt der Produktklassiker durch eine neue Fleckensalz-Variante und einen praktischen Fleckenschaum. Das Markenzeichen? Wirksame Fleckenlösekraft, die schon Oma die Textilpflege erleichterte.

Aktiv-Sauerstoff und andere Superkräfte

Egal, ob Heidelbeerflecken auf dem Kindershirt, ein Rotweinklecks auf der Chino oder Kaffeeränder auf der Leinentischdecke - Dr. Beckmanns Flecken-Helden mit farb- und faserschonender Aktiv-Sauerstoff-Formel bekämpfen mehr als 100 verschiedene Flecken und verhindern Vergrauungen an Textilien. So unterstützen Dr. Beckmann Spezialprodukte Verbraucher:innen dabei, Lieblingstextilien lange schön zu erhalten - denn Werterhalt ist die nachhaltigste Pflege.

Welches Produkt für was?

Der bekannte Fleckensalz-Klassiker ist ab sofort als Dr. Beckmann Fleckensalz Farbfrische (400g/UVP 3,49 Euro) mit verbesserter Formel in den Regalen zu finden. Das Produkt befreit Buntwäsche von hartnäckigen Kleckereien und schenkt Farben einen Frischekick. Das neue Dr. Beckmann Fleckensalz Aktiv-Weiß (400g/UVP 3,49 Euro) mit optischen Aufhellern macht Flecken Beine und bringt weiße Wäsche zum Strahlen - denn es erzielt einen bis zu 40 Prozent stärkeren Weiß-Effekt als ein herkömmliches Waschmittel allein. Für die Anwendung in der Waschmaschine werden die Waschadditive einfach nach Dosierempfehlung zum Waschmittel in die Einspülkammer gegeben; auch für das Einweichen im Eimer, als intensivere Behandlungsvariante, sind beide Produkte bestens geeignet.

Textilien lange schön erhalten, bei Nachhaltigkeit punkten

Nicht nur in der Pflege von Kleidung & Co. sind sie stark, auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit punkten die Produkte: Die neuen Dr. Beckmann Fleckensalze präsentieren sich in wieder- verschließbaren Standbeuteln aus annähernd 100 Prozent recyclingfähigem Kunststoff-Monomaterial[1]. Wirksam sind beide Produktvarianten schon bei niedrigen Temperaturen ab 20° Grad. Das hilft beim Energiesparen und macht sie selbst für die Pflege von Textilien, die nicht zu heiß gewaschen werden dürfen, zur guten Wahl. Dr. Beckmann Fleckensalz-Formeln sind vegan, frei von Duftstoffen und als "sehr gut" hautverträglich getestet. Damit eignen sie sich auch für die Reinigung von Wäschestücken, die direkt mit der Haut in Berührung kommen, wie zum Beispiel Handtücher, Bettwäsche oder Baby-Kleidung, die dank nachhaltiger Textilpflege weitergegeben und so mehr als eine Familie glücklich machen kann.

Neuprodukt Nr. 2: Der Dr. Beckmann Fleckenschaum Oxi-Power (500ml/UVP 3,49 Euro) zieht als hochleistungsstarke Power-Formel für die Fleckenvorbehandlung ins Dr. Beckmann Fleckenprogramm ein. Das Produkt mit Aktiv-Sauerstoff entfernt farbige, bleichbare Flecken und Fettflecken und ist sofort anwendungsfertig. Dank des praktischen Sprühkopfs lässt es sich gezielt auf die Schmutzstelle dosieren. Einfach, direkt, unkompliziert!

Seit Mai 2023 sind die neuen Dr. Beckmann Flecken-Helden im Lebensmitteleinzelhandel, im Drogeriemarkt sowie im Online-Handel erhältlich.

Zum Pressematerial

Flecken jagen, Highscore knacken - Dr. Beckmann Fleck Man Spiel

Passend zu den Anfängen des Fleckensalzes setzt Dr. Beckmann in seiner Produktkampagne auf das Retro-Spiel Pac Man aus den 80er Jahren. Nach dem gleichen Prinzip lassen sich auf Fleckenjagd mit "Fleck Man" Punkte sammeln und Shopping-Gutscheine von beliebten Modelabels gewinnen, mit dabei Armedangels oder Hess Natur.

Neuer Look! Dr. Beckmann mit frischem Markenauftritt

Mit den neuen Fleckenmitteln fällt auch der Startschuss für das neue Logo und das neue Verpackungsdesign der Marke Dr. Beckmann. Up to date, klar, sympathisch, mit frischen und strahlenden Farben - der neue Dr. Beckmann Look erleichtert Verbraucher:innen die Suche nach dem passenden Wäsche- und Haushaltshelden im Regal und im Online-Shop. Farbcodes für unterschiedliche Produktgruppen sowie griffige Icons wie ein grünes Herz für Nachhaltigkeit geben Orientierung und machen Produktvorteile auf den ersten Blick sichtbar. Typisch Dr. Beckmann - die Marke setzt seit jeher ihren Fokus auf die Bedürfnisse der Verbraucher:innen, um deren Alltag maximal zu erleichtern. Der internationale Roll-out des neuen Looks erfolgt Schritt für Schritt in über 80 Länder rund um den Globus.

Über Dr. Beckmann

Werterhalt ist die nachhaltigste Pflege - diesem Credo folgt die Marke Dr. Beckmann seit Anfang der 1980er Jahre mit hochwirksamen Spezialprodukten zur Wäschepflege, Fleckentfernung und Haushaltsreinigung. Hinter der Marke steht das mittelständische und in vierter Generation inhabergeführte Familienunternehmen delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG mit Sitz in Egelsbach bei Frankfurt am Main. Das Unternehmen ist mit seinem internationalen Geschäft rund um den Globus vertreten. Neben der umsatzstärksten Marke Dr. Beckmann zählen auch die bekannten Marken Bullrich - sowie im Lizenzvertrieb - Blistex und Bi-Oil zum Unternehmen.

[1] Abzüglich Farben und Lacke, bei Entsorgung über haushaltsnahe Altplastik-Sammlungen

