ÖAMTC: Ferienbeginn in Österreich die Zweite

Wien (OTS) - Mit dem Ferienbeginn in Oberösterreich, Steiermark, Salzburg, Kärnten, Tirol und Vorarlberg, vier deutschen Bundesländern sowie in Teilen der Niederlande wird das Verkehrsaufkommen auf den Transitrouten Richtung Süden dichter. Der ÖAMTC rechnet bereits am Freitagnachmittag mit Reisewellen aus den Ballungszentren, die Hauptverkehrsrouten in West- und Südösterreich werden ab Samstagfrüh überlastet sein. „Den größten Zeitverlust gab es am letzten Wochenende in Slowenien, - 20 Kilometer stockender Verkehr von der Grenze bei Spielfeld (A9) bis Maribor wegen Baustellen. Diese Baustellen sind im Verzug. Es ist damit zu rechnen, dass sie auch noch am nächsten Wochenende ein Nadelöhr darstellen“, prognostizieren die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. Weiteren Verzögerungen werden vor dem slowenisch-kroatischen Grenzübergang bei Gornji Macelj erwartet.

Zwtl. Weitere Staupunkte

A2, Süd Autobahn, Bereich Villach

A4, Ost Autobahn, Baustelle Bruck an der Leitha-Ost - Knoten Bruckneudorf,

A8, Innkreis Autobahn, Grenzstelle Suben

A9, Pyhrn Autobahn, Mautstellen Bosruck- und Gleinalmtunnel, die Baustellenbereiche St. Pankraz – Windischgarsten und Inzersdorf – Klaus sowie Gratkorn Nord – Übelbach

A10, Tauern Autobahn im gesamten Verlauf, speziell im Raum Salzburg und Tunnelgruppe Werfen sowie vor der Mautstelle St. Michael im Lungau

A12, Inntal Autobahn, Gegenverkehrsbereich Wörgl, Großraum Innsbruck

A13, Brenner Autobahn, im gesamten Verlauf, speziell zwischen Innsbruck und der Mautstelle Schönberg, Baustelle Luegbrücke

B179, Fernpass Straße, zwischen Füssen in Bayern und Nassereith

B177, Seefelder Straße, im gesamten Verlauf

L197/B197, Arlbergpass, wegen Sperre des Arlbergtunnels

Stauberater Herbert Thaler, Abfahrtssperren für den Transitverkehr

„Heuer wird noch mehr los sein, als im letzten Jahr. Schon beim Ferienstart am vergangenen Wochenende kam es auf der Tauern Autobahn (A10) vor dem Katschbergtunnel und der Mautstelle St. Michael zu ersten Staus im heurigen Sommerreiseverkehr. Die Baustelle bei der Tunnelgruppe Werfern ist ‚reisefertig‘. Sie sollte keine größeren Probleme machen“, schätzt ÖAMTC-Stauberater Herbert Thaler die Lage ein. In Salzburg treten mit Freitag, 7.Juli, 00:00 Uhr auch wieder viele Abfahrts- und Durchfahrtssperren für den Transitverkehr in Kraft. „Wir werden auch ein Auge darauf werfen, ob diese Verbote eingehalten werden. Natürlich gibt es im Stau auch immer wieder Situationen, in denen man uninformierten Reisenden noch Auskunft erteilen kann,“ so Thaler.

Während der Sommerferien werden er und seine Kollegen abwechselnd an den Samstagen auf der Tauern Autobahn (A10) zwischen Walserberg und St. Michael im Lungau im Einsatz sein. Schon kleine Pannen können hier zu kilometerlangen Staus führen. Auf ihren Motorrädern haben die Stauberater die Möglichkeit, defekte Fahrzeuge schnell zu erreichen und wieder flott zu machen.

Verkehrsmaßnahmen in Tirol

In Tirol gelten wieder Fahrverbote für den Urlaubertransit auf mehreren Landesstraßen in den Bezirken Kufstein, Reutte, Innsbruck und Innsbruck Land, informiert der ÖAMTC. Damit soll massivem Ausweichverkehr bei Staus auf den Hauptverbindungen entgegengewirkt werden. Die Fahrverbote sind von 8. Juli bis 10.September 2023 jeweils samstags, sonntags sowie am 15. August von 07:00 bis 19:00 Uhr in Kraft. Zusätzlich können auch Dosierampeln zum Einsatz kommen. Außerdem wurden für die Samstage während des Sommers Lkw-Fahrverbote auf der Inntal Autobahn (A12) und der Brenner Autobahn (A13) verhängt. Damit will man langen Staus an den Hauptreisetagen entgegenwirken.

Electric Love am Salzburgring

Von Donnerstag, 6. Juli, bis Samstag, 8. Juli, findet am Salzburgring das Electric Love Festival statt. Die meisten Besucher:innen reisen über die West Autobahn (A1) - Abfahrt Thalgau und die Enzersberg Landesstraße (L117) oder über die Wolfgangsee Straße (B158) an. Die Anreise am Mittwoch und Donnerstag, besonders aber die Abreise am Sonntag werden zu Staus führen.

Ötztaler Radmarathon

Am Sonntag, 9.Juli wird es auf der Route des Ötztaler Radmarathons zu Straßensperren kommen. Der Rundkurs führt auf 227 Kilometern von Sölden über vier Alpenpässe (Kühtaisattel, Brenner-, Jaufenpass und Timmelsjoch) nach Südtirol und wieder zurück nach Sölden.

