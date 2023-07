TVB Pitztal setzt auf Smart Destination Management von feratel

Der TVB Pitztal wechselt das Informations- und Reservierungssystem. Die Pitztaler setzen zukünftig auf feratel Deskline.

Wir sind sehr stolz, dass wir den TVB Pitztal auch von unserem Buchungssystem überzeugen konnten und damit eine weitere Top Destination zu unseren Deskline Kunden zählen können. Mit dem Pitztal arbeiten nun 31 der 34 Tourismusverbände in Tirol mit unserem System Markus Schröcksnadel, CEO feratel 1/2

Wir haben damit ein System zur Verfügung, mit dem wir die Digitalisierung in unserer Region vorantreiben können und für alle zukünftigen Themen gerüstet sind. Philipp Stöfelz, Geschäftsführer TVB Pitztal 2/2

Innsbruck (OTS) - Im Pitztal sind sowohl im Bereich des Meldewesens als auch mit der Gästekarte bereits zwei feratel Lösungen im Einsatz. Zukünftig wird auch der gesamte Informations- und Reservierungsprozess inklusive Online Buchungsstrecke über feratel laufen. Durch den Umstieg auf das Destinationsmanagementsystem feratel Deskline verfügen die Touristiker über eine All-in-One Lösung, deren Produkte perfekt ineinandergreifen.

„ Wir sind sehr stolz, dass wir den TVB Pitztal auch von unserem Buchungssystem überzeugen konnten und damit eine weitere Top Destination zu unseren Deskline Kunden zählen können. Mit dem Pitztal arbeiten nun 31 der 34 Tourismusverbände in Tirol mit unserem System “, freut sich Markus Schröcksnadel, Vorstandsvorsitzender der feratel media technologeis AG.

Derzeit laufen die Vorbereitungen für den Echtbetrieb. In einem ersten Schritt wird am Aufbau einer zentralen Datenbank und der Vernetzung der einzelnen Leistungsträger gearbeitet. Darüber hinaus finden Schulungen vor Ort statt. Noch vor dem Sommer wird der Online Vertrieb der PITZ-Membercard für Mitarbeiter der Tourismusbetriebe des Pitztals gestartet. Mit der Wintersaison 2023/24 wird das Buchungssystem für Unterkünfte in Echtbetrieb gehen.

Geschäftsführer Philipp Stöfelz über den Wechsel zu feratel: „Der Tourismusverband Pitztal hat sich für das Deskline System von feratel entschieden, da die Funktionalitäten und Möglichkeiten des Systems im Zusammenspiel mit dem Meldewesen und der Gästekarte auf ganzer Linie überzeugen. Wir haben damit ein System zur Verfügung, mit dem wir die Digitalisierung in unserer Region vorantreiben können und für alle zukünftigen Themen gerüstet sind. Mit feratel profitieren wir von laufender Weiterentwicklung, Schnittstellen in alle Richtungen und übergreifender Zusammenarbeit mit vielen anderen Top-Destinationen. Wir können damit unsere Gäste effizient auf der gesamten Customer Journey servicieren. Die Buchungszentrale des TVB verfügt mit Deskline zukünftig über ein modernes System, wo das gesamte Angebot von Unterkünften bis zu Erlebnissen in Verbindung mit der Gästekarte über eine Plattform dargestellt und buchbar gemacht wird. Auch die Abrechnung der Provision und Ortstaxe erfolgt direkt über Deskline. Und die Schnittstellen zu Vertriebsportalen wie zu Booking.com sollen eingesetzt werden. Mit dem Online Vertrieb der PITZ-Membercard können wir außerdem rechtzeitig zur Sommersaison unseren Betrieben ein wichtiges Instrument zur Mitarbeiterbindung anbieten.“

Mit Deskline verfügt der TVB Pitztal über einen leistungsfähigen One-Stop-Shop mit CRM-Funktionen und Business Intelligence Modul sowie Schnittstellen zu Vertriebsportalen wie zum Beispiel tirol.at, HomeToGo, Holidu, bestfewo, Airbnb, Check24 oder Traum-Ferienwohnungen.de, aber auch zu Erlebnisanbietern wie Fareharbor, BookingKit, Skidata, Waldhart oder Regiondo.

Damit profitieren die Pitztaler Touristiker über die gesamte Customer Journey hinweg - von der Bereitstellung sämtlicher Informationen wie zum Beispiel Öffnungszeiten der Infrastruktureinrichtungen, aktuelle Events mit Ticketbuchung über die Onlinebuchung von Unterkünften und Erlebnissen, der digitalen Überführung der Buchungsdaten ins Meldewesen mit Online Check-in und digitaler Signatur bis hin zur automatisierten Ausstellung einer Gästekarte. Die zahlreichen Nutzungsdaten werden über Datawarehouse Technologie aufbereitet und mit den integrierten Business Intelligence Tools ausgewertet und liefern so wertvolle Informationen für die zukünftige Marketingplanung des Pitztal.

Rückfragen & Kontakt:

feratel media technologies AG, Mag. Thomas Ennemoser, Maria-Theresien-Straße 8, A-6020 Innsbruck, Tel.: +43 512 7280 1438, www.feratel.com, E-Mail: thomas.ennemoser @ feratel.com