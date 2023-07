teamazing investiert Millionenbetrag in Teambuilding-Weltneuheit

Das Koop-Survival-Browserspiel macht Kollegen zu Freunden

Graz (OTS) - Die Grazer Erfolgsschmiede für Teambuilding-Lösungen lanciert mit MONAX ISLAND das weltweit erste Videospiel, das Kollegen zu Freunden macht. Mit dieser spielerischen Lösung für das Problem der Teamkohäsion in der digitalen Arbeitswelt sammelt teamazing knapp eine Million Euro der Investoren SFG, ZEN 11 und Situlus ein.

Die Megatrends Globalisierung, Digitalisierung und New Work sorgen dafür, dass Remote Work die Arbeitswelt auch nach der Pandemie nachhaltig beschäftigt. Mitarbeitende trotz Distanz zusammenzuhalten ist in vielen Unternehmen ein Problem, das teamazing mit MONAX ISLAND spielerisch lösen will. “Die Idee ist, dass sich Teams regelmäßig zum Zocken treffen. Das kooperative Spiel sorgt in erster Linie für viel Spaß. Außerdem senkt es dank selbst entwickelter Videocall-Funktion die Barrieren der informellen Kommunikation, stärkt die Beziehungen und schweißt das Team zusammen”, so Geschäftsführer Paul Stanzenberger, der selbst als E-Sportler tätig war. “Wer die Remote Work Probleme löst, kann die Rekrutierungsbemühungen überregional ausweiten und damit den Fachkräftemangel lindern", führt er weiter fort.

Das browserbasierte Spiel kann binnen Sekunden gestartet werden und entführt 3 bis 6 Spieler auf eine malerische Insel mit skurrilen Murmeltieren. Dort steuert jeder eine eigene Spielfigur mittels Pfeiltasten auf der Tastatur und stellt sich Herausforderungen, die nur im Team gelöst werden können. MONAX ISLAND bietet eine bunte Mischung aus unterschiedlichen Genres, wie Jump and Run, Strategie, Sammeln und Basteln und Open World. "Damit für alle etwas dabei ist. Das Spiel wurde nämlich speziell für Nicht-Gamer entwickelt und beinhaltet das Knowhow aus 9 Jahren Teambuilding-Erfahrung”, erklärt Paul Stanzenberger.

Bekannte Namen wie Google, TikTok und AVL vertrauen regelmäßig auf das betreute Online Teambuilding von teamazing und zeigen großes Interesse an MONAX ISLAND. Das enorme Innovationspotenzial wird auch durch die jüngste Kapitalisierung unterstrichen. Zusammen mit den laufenden Gewinnen aus dem Dienstleistungsgeschäft wird das Investment in MONAX ISLAND sowie weitere Serien investiert.

Paul Stanzenberger zeigt sich zuversichtlich: "Wir haben die letzten drei Jahre auf diesen Moment hingearbeitet und sind unglaublich froh, dass unsere Kunden sehnsüchtig auf den Startschuss warten. Softwarebasiertes Teambuilding ist ein stark wachsender Blue Ocean, in dem wir die globale Marktführerschaft anstreben" Künftig will das Unternehmen auch KI-basierte Team-Analysen in seine Videospiele integrieren, das den Spielern ein tieferes Verständnis über ihr Verhalten, ihre Stärken und Potentiale gibt und, das über das hinausgeht, was der Mensch wahrnehmen kann. Erste Tests mit dieser Technologie wurden bereits durchgeführt sowie ein FFG-Forschungsprojekt eingereicht.

Die Veröffentlichung der kostenlosen Version von MONAX ISLAND ist für den 5. Juli geplant - monatlich folgen weitere Level zu je 40 Minuten Spielzeit. Hiermit lädt teamazing alle Interessierten ein, Teil dieser revolutionären Teambuilding-Erfahrung zu werden und wünscht einen spannenden und teambildenden Aufenthalt auf www.teamazing.com/monax-island.



Release Datum Monax Island

Datum: 05.07.2023, 12:00 - 23:55 Uhr

Ort: https://www.teamazing.com/monax-island

Online, Österreich

