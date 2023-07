27. Auflage: „Das 1×1 der Immobilienbesteuerung“

Wien (OTS) - Die Broschüre „1×1 der Immobilienbesteuerung“ des Steuerberatungsunternehmens TPA fasst alle immobilienrelevanten, steuerlichen Regelungen samt den praxisrelevanten Neuerungen in einem kompakten und verständlichen Format zusammen. Die aktuelle 27. Ausgabe ist soeben neu erschienen.

„Das 1x1 der Immobilienbesteuerung“ richtet sich an Immobilieneigentümer:innen, Investor:innen und alle, die sich für die steuerlichen Aspekte im Zusammenhang mit Immobilien interessieren. Die Themengebiete erstrecken sich von Immobilien im Privat- bzw. Betriebsvermögen bis zu Bauherrenmodellen, Privatstiftungen, Vorsorgewohnungen, Immobilienfonds und -investitionen im Ausland sowie Umsatzsteuerthemen.

Immobilieninvestitionen stellen eine bedeutende Anlageform dar, die jedoch auch komplexe steuerliche Fragen aufwirft. Um Immobilieneigentümer:innen und Investor:innen dabei zu helfen, die steuerlichen Auswirkungen ihrer Immobilienaktivitäten besser zu verstehen, hat TPA diese umfassende Broschüre erstellt. Sie enthält praktische Informationen, Anleitungen und Tipps zu den steuerlichen Aspekten, die mit dem Kauf, dem Besitz, der Vermietung und dem Verkauf von Immobilien verbunden sind.

Die Immobilien-Expertinnen und -Experten von TPA vermitteln in der Broschüre „1x1 der Immobilienbesteuerung“ Basis-Know-how und bringen die wichtigsten steuerlichen Bestimmungen auf den Punkt. Federführender Autor dieser Broschüre ist Immo-Experte und TPA Partner Manfred Kunisch: „ Die steuerlichen Aspekte von Immobilien können ein komplexes und oft verwirrendes Thema sein. Mit unserer Broschüre bieten wir eine verlässliche Informationsquelle, um Investor:innen und Eigentümer:innen bei der effektiven Gestaltung ihrer steuerlichen Situation zu unterstützen. Mit dem 1x1 der Immobilienbesteuerung liefern wir praktische Einblicke und Expertentipps, die es den Leser:innen ermöglichen soll, die steuerlichen Vorteile einer Immobilieninvestitionen zu verstehen und mögliche Fallstricke zu erkennen. “

Die kostenfreie Broschüre erscheint jährlich und kann auf https://www.tpa-group.at/publications/ bestellt werden.

Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Buchhaltung und Unternehmensberatung. 750 Mitarbeiter:innen in vierzehn österreichischen Niederlassungen stehen Ihnen zur Seite. Unsere Standorte finden Sie in Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Schrems, St. Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl.

Die TPA Gruppe ist – mit rund 1.850 Mitarbeiter:innen – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites: www.tpa-group.at und www.tpa-group.com

