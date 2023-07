International Wine Challenge 2023 kürt Weine und Winzer des Jahres

London (ots/PRNewswire) - LONDON, 5. Juli 2023 /PRNewswire/-- Die International Wine Challenge, der einflussreichste, unparteiischste und am strengsten wertende Weinwettbewerb der Welt, hat die bestbewerteten Weine des Wettbewerbs 2023 sowie die fünf Winzer des Jahres bekannt gegeben.

Nach einer Reihe intensiver Blindverkostungen durch ein internationales Expertengremium haben sich Weine aus neun Ländern einen Platz auf der begehrten Liste verdient, die sich aus den Gewinnern der Internationalen Trophäe (Weine, die als beste Vertreter der jeweiligen Sorte bezeichnet werden) sowie den fünf Siegerweinen des Wettbewerbs (die ultimative Auszeichnung für die absolut besten Weine ihrer Kategorie) zusammensetzt.

Frankreich erhält drei Champion-Auszeichnungen

Frankreich war beim diesjährigen Wettbewerb das erfolgreichste Land und holte mehr Medaillen als jede andere Nation.

Der Chambertin Grand Cru Rouge von Edouard Delaunay wurde zum Champion Red Wine gekürt und holt damit die fünfte Trophäe in seiner Geschichte.

wurde zum gekürt und holt damit die fünfte Trophäe in seiner Geschichte. French White Trophy , Michel Tissot & Fils' Château-Chalon Vin Jaune 2015 wurde zum Champion White Wine gekürt – eine Premiere für die Region Jura.

, wurde zum – eine Premiere für die Region Jura. Emilien Boutillat von Rare Champagne wurde zum Sparkling Winemaker des Jahres gekürt. Sein Rare Millésime 2008 beeindruckte die Jury mit seinem „verführerischen Bouquet mit Aromen von frischem Gebäck, Apfelstreuseln und Zitronen aus Sorrento" und wurde zum Champion Sparkling Wine gekürt.

Sherry sticht in Spanien hervor

Spaniens wurde seinem Ruf als erstklassiger Hersteller von gespritetem Wein auch in diesem Jahr wieder gerecht.

Bodegas Fernando De Castilla wurde mit seinem Oloroso Singular zum Champion Fortified Wine gekürt.

wurde mit seinem zum gekürt. An anderer Stelle in Jerez-Sherry erhielt Marcos Alguacil von Bodegas Osborne den Titel Fortified Winemaker of the Year und erhielt 12 Medaillen sowie die Amontillado Trophy für seinen Amontillado en Rama La Honda, den die Juroren mit „Aromen von gegrillten Nüssen, Pistazien und schokoladenüberzogenen Haselnüssen" beschrieben.

Austrian Sauvignon Blanc nimmt den Spitzenplatz ein

Österreich konnte mit den Gewinnen für Sauvignon Blanc, Riesling und Sweet Winemaker of the Year einen großen Erfolg verzeichnen.

Weingut Schneeberger gewann mit seinem Sauvignon Blanc Kittenberg Südsteiermark 2021 zum zweiten Mal die International Sauvignon Blanc Trophy .

gewann mit seinem zum zweiten Mal die . Winzer Krems Eg beanspruchte die International Riesling Trophy für seinen Kremser Kreuzberg Riesling Kremstal Dac Reserve 2021 , der von den Juroren als „konzentriert mit Safran, weißen Blüten und köstlicher Säure" beschrieben wurde.

beanspruchte die für seinen , der von den Juroren als „konzentriert mit Safran, weißen Blüten und köstlicher Säure" beschrieben wurde. Weitere Erfolge gab es für Winzer Hans Tschida vom Angerhof Tschida, der zum dritten Mal in Folge Sweet Winemaker of the Year 2010 wurde, womit er zum neunten Mal diesen Preis gewonnen hat.

Englischer Erzeuger gewinnt Newcomer-Preis

Der englische Weinerzeuger Lympstone Manor Estate hat mit seinem Triassic Pinot Noir 2020 die begehrte Trophäe für den Best Wine in First Year of Production gewonnen und damit bewiesen, dass England es hinsichtlich der Produktion von Rotwein mit dem Rest der Welt aufnehmen kann.

Der Co-Vorsitzende der IWC, Jamie Goode, kommentierte: „Da jeder Wein, der am Wettbewerb teilnimmt, blind verkostet wird, ist es unmöglich vorherzusagen, welche Weine am Ende die höchste Punktzahl erreichen werden. Es ist schön zu sehen, dass Österreich die Sauvignon Blanc-produzierenden Schwergewichte an der Spitze überholt hat."

Weine, die bei der International Wine Challenge 2023 als „Best in Show" bewertet wurden:

Frankreich Rare Champagne Millésime 2008 IWC Champion Sparkling Wine 2023 – Daniel Thibault Trophy , Champagne Trophy, Vintage Classic Blend Champagne Trophy

Frankreich Edouard Delaunay Chambertin Grand Cru 2020 IWC Champion Red Wine 2023 , Rouge International Pinot Noir Trophy, French Red Trophy, Chambertin Trophy, Burgundy Red Trophy

Frankreich Michel Tissot & Files Château-Chalon Vin IWC Champion White Wine 2023 Jaune 2015 , French White Trophy, Jura White Trophy

Deutschland Weingut Hans Wirsching Iphöfer IWC Champion Sweet Wine 2023 Julius-Echter-Berg Riesling – Alois Kracher Trophy , Trockenbeerenauslese 2021 German Sweet Trophy

Spanien Bodegas Fernando De Castilla Oloroso IWC Champion Fortified Wine Singular 2023 – Manuel Lozano Trophy , Sherry Trophy, Oloroso

Trophy

Argentinien Huentala Calizo Carmin Block 3 2020 International Malbec Trophy , Argentinian Red Trophy, Mendoza Malbec Trophy

Australien Paragon Wine Estates Riddoch The International Cabernet Pastoralist Coonawarra Cabernet Sauvignon Sauvignon Trophy , 2021 Australian Cabernet Sauvignon Trophy

Österreich Winzer Krems Eg Kremser Kreuzberg Riesling International Riesling Kremstal Dac Reserve 2021 Trophy , Austrian White Trophy, Austrian Riesling

Trophy

Österreich Weingut Schneeberger Sauvignon Blanc International Sauvignon Kittenberg Südsteiermark 2021 Blanc Trophy , Austrian Sauvignon Blanc Trophy

Neuseeland Giesen Single Vineyard Clayvin Syrah 2021 International Syrah Trophy , New Zealand Red Trophy, New Zealand Syrah Trophy

Südafrika Paul Cluver Seven Flags Chardonnay 2021 International Chardonnay Trophy, IWC Sustainable Trophy, South African White

Trophy

England Lympstone Manor Estate Triassic Pinot Noir Best Wine in First Year of 2020 Production, English Red

Trophy



IWC Winemakers of the Year 2023:

Frankreich Sparkling Winemaker of the Emilien Boutillat, Rare Champagne

Year

Chile Red Winemaker of the Year Rafael Urrejola, Viña Undurraga

Neuseeland White Winemaker of the Year Natalie Christensen, Yealands Wine

Group

Österreich Sweet Winemaker of the Year Hans Tschida, Angerhof Tschida

Spanien Fortified Winemaker of the Marcos Alguacil, Bodegas Osborne

Year



Die vollständige Liste der Trophy- und Champion-Gewinner der International Wine Challenge 2023, die am 4. Juli veröffentlicht wird, finden Sie hier.

REDAKTIONELLE HINWEISE:

In ihrem39. Jahr gilt die International Wine Challenge weithin als der strengste, unparteiischste, einflussreichste Weinwettbewerb der Welt. Die IWC bewertet jeden Wein „blind" und beurteilt ihn nach seiner Stiltreue, seiner Region und seinem Jahrgang. Die Trophäen werden an die besten Weine in jeder Kategorie vergeben. Das IWC hat sich dazu verpflichtet, Verbrauchern dabei zu helfen, großartigen Wein zu entdecken, und die Medaillen bieten eine vertrauenswürdige

Qualitätsgarantie.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2146172/IWC_2023_Emilien_Boutillat.jpg

