Wenn ein Kabarettist „a Ruah“ haben will

Einfach mal offline sein: Christian Hölbling hat mit „Anfoch nur a Ruah“ einen chilligen Reggae produziert, der sich als Sommerhit anbietet.

Klagenfurt (OTS) - Am 7. Juli, rechtzeitig zu Ferienbeginn, veröffentlicht der Kabarettist und Sänger Christian Hölbling den sommerlich-leichten Reggae „Anfoch nur a Ruah“. Der Inhalt des pointierten Songs, kurz zusammengefasst: Ein von den Liebesbedürfnissen seines weiblichen Gegenübers überforderter Durchschnittstyp will kein Romantik-Dinner, keine Serenade am Klavier und auch keine Grillparty, sondern einfach nur seine Ruhe haben. Hölbling ist vor allem durch seine vielfach preisgekrönte Kunstfigur „Helfried“ bekannt, mit der er die puls4-Serie „Vurschrift is Vurschrift“ moderiert hat und in unzähligen Bühnen und TV-Sendungen in Deutschland und der Schweiz Erfolge feierte. Seine musikalische Seite hat er primär in seinen Kabarettprogrammen ausgelebt, bis er 2019 ein eigenes Album („Lieder nahe am Wasser“) veröffentlichte. Mit den neuen Liedern setzt er seinen Weg des „jazzigen Chanson-Pop“ (Zitat Eberhard Forcher) in einer neuen Qualität fort.„Anfoch nur a Ruah“ erscheint bei Preiser Records (Wien), ist auf allen gängigen Plattformen zu hören und erscheint zeitgleich als originelles Video, das von GrandurFilmStudio produziert wurde. Drehort war der Klagenfurter Lendhafen und die dort ansässige „Hafenstadt“. Der Mix aus mittelalterlichem Wasserkanal und urbanem Lifestyle gibt die Kulisse für Hölbling, der in verschiedene komödiantische Rollen schlüpft: vom leicht angefressenen Bar-Besucher über den Dinner-Gast im Frack bis zum enthusiastischen „Dancing Star“. Mit „Anfoch nur a Ruah“ startet Christian Hölbling eine Serie von Veröffentlichungen, die Anfang 2024 in einem neuen Album münden wird.

