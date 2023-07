Bürgermeister Ludwig taufte Rettungsboot „Susanne“

Wien (OTS/RK) - Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hat heute, Dienstag, ein neues Einsatzboot des Samariterbund Wien getauft. Die feierliche Zeremonie fand am Yachthafen Donaumarina am Handelskai statt. Anlässlich der Boots-Einweihung waren auch Patin Susanne Drapalik, Präsidentin des Samariterbundes Wien, sowie Vizepräsident Wolfgang Zottl und Landesrettungskommandant Alexander Prischl vor Ort. Zu den Gästen zählten auch Vertreter*innen der befreundeten Blaulichtorganisationen Feuerwehr und Wasserpolizei.

Das Boot wurde von Bürgermeister Michael Ludwig und Patin Susanne Drapalik mit der traditionellen Sektflasche auf den Namen „Susanne“ getauft. Anschließend wurde der Katamaran von Löschfahrzeugen der Feuerwehr mit einer riesigen Wasserfontäne begrüßt. Bürgermeister Michael Ludwig betonte in seiner Rede die Bedeutung des Samariterbundes und aller Wiener Blaulicht- und Hilfsorganisationen als engmaschiges Sicherheitsnetz für die Bevölkerung. „Der Samariterbund hat eine sehr lange Tradition in der Stadt und ist seit seiner Gründung 1927 ein wichtiger Bestandteil der Versorgung in Wien“, sagte Ludwig. Bürgermeister Ludwig hob dabei auch die unterschiedlichen Tätigkeiten der Organisation hervor, die sich von Rettungstransporten bis hin zu Gesundheits- und sozialen Diensten erstreckt. Der Wiener Bürgermeister sprach den rund 2.500 ehrenamtlichen sowie hauptamtlichen Mitarbeiter*innen seinen großen Dank aus. Diese würden sich mit „viel Know-how täglich für die Sicherheit der Wienerinnen und Wiener an den Gewässern einsetzen“, so Ludwig.

Wien habe rund 63 Kilometer kostenlos zugängliches Ufer, führte Ludwig fort. Auch das sei ein wesentlicher Beitrag zur hohen Lebensqualität in der Stadt. Doch könne, so Ludwig, hier auch sehr viel passieren. Es sei daher ratsam, die Gefahr rund ums Wasser nicht zu unterschätzen, mahnte Ludwig. Mit dem neuen modernen Rettungsboot „Susanne“ habe der Samariterbund Wien nun noch mehr Equipment, um in Not geratene Menschen zu retten. „Ich gratuliere dem Samariterbund Wien zu seinem neuen Rettungsboot, das alle Stückln spielt“, sagte Bürgermeister Michael Ludwig abschließend. Im Anschluss gab es eine Leistungsschau in Form einer Bergungsübung. Danach wurden die Gäste zur Jungfernfahrt im neuen Einsatzboot ausgefahren.

Rettungsboot Faster 81CAT WT1

Beim neuen Rettungsboot handelt es sich um einen leistungsstarken Katamaran mit moderner Ausrüstung für eine sichere Navigation und Stabilität – selbst unter anspruchsvollen Bedingungen auf dem Wasser. Es beschleunigt stromaufwärts auf rund 70 km/h und ist dank einer Bugklappe zur Aufnahme verunfallter Menschen für Rettungseinsätze bestens geeignet. Zudem bietet der Innenraum ausreichend Platz, um Patient*innen auf einer Trage sicher zu transportieren. Auch das Vorderdeck verfügt über viel Raum zum Arbeiten oder für den Transport von Ladung. (Schluss) kri

