Top-Transfer: RS Digital wechselt zu fan.at!

Die Kronen Zeitung und Roland Schmid setzen ihre digitale Breitenfußball-Offensive zusammen unter dem Mantel „fan.at“ fort.

Wien (OTS) - Nach erfolgreicher Kooperation in der Regionalliga Ost & Mitte gehen fan.at (Mehrheitseigentümer Kronen Zeitung) und RS digital GmbH (Roland Schmid) gemeinsame Wege. Beide Unternehmen hatten schon bislang konsequent das Ziel verfolgt, den Breitensport - allen voran den Fußball - zu digitalisieren und tun dies ab sofort mit vereinten Kräften.



Denn als fan.at sind die Kräfte und Medienwirksamkeit von Roland Schmid und der Kronen Zeitung künftig optimal gebündelt und somit ist man auch für die digitale Zukunft gut aufgestellt. Durch die Fusion können Fans schon jetzt mit mehr als 250 Vereinen wöchentlich auf fan.at live mitfiebern. Exklusiver Videocontent soll der wichtigste USP der Plattform und damit der Schlüssel für nachhaltigen Erfolg sein. Das wird unter anderem durch den Einsatz vollautomatisierter Kamerasysteme realisiert, die eine Live-Übertragung mittels Künstlicher Intelligenz und ohne Personal vor Ort ermöglichen. Das klare Ziel bleibt dabei auch in Zukunft: Vereine und Verbände am Erfolg der Plattform beteiligen und ihnen einen Mehrwert liefern.

Synergien optimal nutzen

Für die handelnden Personen ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für den Zusammenschluss gekommen. Als treuer Partner des ÖFB im Bereich „automated videoproduction“ konnte die RS digital ihren Kompetenzbereich umfassend ausbauen. Im Zusammenspiel mit der Reichweite der Kronen Zeitung sowie dem Vertriebs- und Marketing Know-How von Roland Schmid soll der Bewegtbildmarkt im Breitenfußball weiter erschlossen werden und auch weitere Sportarten mit fan.at eine neue digitale Bühne bekommen.

Die neue Geschäftsführung und Eigentümerstruktur

Neu in der Geschäftsführung ist nun Valentin Bauer, ehemals RS Digital, neben fan.at-Gründer Jochen Kerschenbauer sowie Christian Muckenhuber, der vonseiten der „Krone“ als Geschäftsführer fungiert. In der neuen Eigentümerstruktur ist zukünftig neben Jochen Kerschenbauer (25,1 %) und der Krone Media Aktiv GmbH (50,1 %) auch Roland Schmid (24,8 %) als Gesellschafter des aufstrebenden Grazer Unternehmens gelistet.

Stimmen zur Transaktion

Gerhard Valeskini, Geschäftsführer Kronen Zeitung: „Die „Krone“ baut ihr Bewegtbild-Angebot sukzessive aus. Diesen Weg werden und wollen wir konsequent weitergehen. fan.at spielt eine wichtige Rolle dabei.“ Auch Roland Schmid zeigt sich erfreut über den eingeschlagenen Weg: „Erfolgreiche Digitalisierung des Breitensports braucht Entschlossenheit, Zielstrebigkeit und Zusammenhalt, auch von unterschiedlichen Marktteilnehmern. Ich bin stolz darauf, dass wir mit dieser Transaktion die vorhandenen Kräfte bestmöglich gebündelt haben, um uns noch besser und schneller im Interesse der Zielgruppen entwickeln zu können.“

