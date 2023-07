Stocker: "Der Schutz der Bevölkerung ist unsere Pflicht"

Der Beitritt der Schweiz zu „Sky Shield“ bestätigt den Kurs der Bundesregierung

Wien (OTS) - "Der Schutz der Bevölkerung ist unsere Pflicht und ohne Zweifel mit der Neutralität vereinbar. Die Schweiz hat angekündigt, dem Beispiel Österreichs – allen voran Kanzler Karl Nehammer - zu folgen und ebenfalls dem europäischen Luftverteidigungsbündnis 'Sky Shield' beizutreten. Wenn sogar die Schweiz, deren Neutralität von niemandem angezweifelt wird, die Kooperation europäischer Staaten unterstützt, wird eines klar: Herbert Kickl liegt mit seiner Polemik wieder einmal falsch. Das von Kickl herbeibeschworene Ende der Neutralität wird nicht eintreten, das bestätigen auch unzählige Juristen. Der FPÖ-Parteiobmann ist an einer Zusammenarbeit mit europäischen Staaten offensichtlich nicht interessiert, im Gegenteil: Er will Österreich schutzlos ausliefern. Die ideologiegetriebene radikale Politik Kickls ist hier fehl am Platz", sagt der Generalsekretär und Sicherheitssprecher der Volkspartei, Christian Stocker.



"Während FPÖ-Parteiobmann Herbert Kickl als ehemaliger Innenminister ein Sicherheitsrisiko für die Österreicherinnen und Österreicher darstellte, arbeiten Bundeskanzler Karl Nehammer und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner an einer ständigen Weiterentwicklung unserer Landesverteidigung, um sie an die neuen Bedrohungslagen anzupassen. Wir werden uns nicht davon abbringen lassen, die Sicherheit der österreichischen Bevölkerung weiter zu garantieren“, fügt Stocker abschließend hinzu.



Rückfragen & Kontakt:

Die Volkspartei

Abteilung Presse

Tel.:(01) 401 26-100

presse @ oevp.at

https://www.dievolkspartei.at/