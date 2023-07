VP-Mahrer ad Wiederkehr: Anti-Inflations-Pakt für die Wiener Bevölkerung

Volkspartei reicht neos-Wiederkehr die Hand zur Aussetzung des Teuerungsgesetzes

Wien (OTS) - Die Inflation ist eines der drängendsten Probleme für die Wienerinnen und Wiener. Daher fordert die Wiener Volkspartei, Stadtrat Wiederkehr auf, sich einem Anti-Inflations-Pakt anzuschließen. Zuletzt hatte sich Wiederkehr im Sommerinterview mit der APA für eine Aussetzung des „Teuerungsgesetzes“ ausgesprochen.

Dazu der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer: „Vielen Wienerinnen und Wienern bleibt nicht genug zum Leben. Die Abgaben und Gebühren müssen schnellstmöglich gesenkt werden. Das Teuerungsgesetz muss endlich abgeschafft, oder zumindest ausgesetzt werden. Das ist das Gebot der Stunde. Da die Wiener SPÖ offenbar nicht gewillt ist, die Wiener Bevölkerung zu entlasten, liegt es an der Opposition, gemeinsam mit dem kleinen Koalitionspartner hier schnellstmöglich zu einer Lösung zu kommen. Denn es geht nicht um Koalitionsräson, sondern darum, was den Menschen unter den Nägeln brennt! Nehmen sie dieses Angebot an, Herr Wiederkehr!“

