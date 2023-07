VP-Keri/Taborsky ad Messerattacke Praterstraße – SPÖ schaut weiter weg

Gewalttätige Angriffe nehmen kein Ende – Integrationsversagen ernst nehmen, Gewaltprävention ausbauen

Wien (OTS) - Der jüngste Vorfall auf der Wiener Praterstraße, bei dem Sonntagabend vier Paare während eines nächtlichen Spaziergangs von sechs Jugendlichen, unter anderem einem 18-jährigen afghanischen Staatsbürger, mit Schlägen, einem Messer und einem Schraubenzieher attackiert wurden, zeigt erneut: Wien hat ein Problem, das nicht länger ignoriert werden darf.

"Die SPÖ in Wien muss endlich handeln. Es kann nicht sein, dass wir mittlerweile alle paar Tage von neuen Messer- und Prügelattacken auf Wienerinnen und Wiener durch die Medien und Polizei erfahren müssen und die SPÖ das Problem weiterhin ignoriert“, so die Bezirksparteiobfrau der Wiener Volkspartei – Leopoldstadt, Gemeinderätin Sabine Keri.

"Die Sicherheit der Wienerinnen und Wiener muss Tag und Nacht gleichermaßen gewährleistet sein. Beinahe tägliche Meldungen über Gewalttaten im öffentlichen Raum sind jedenfalls ein deutliches Zeichen dafür, dass die Sicherheits- und Integrationspolitik der Wiener Stadtregierung gescheitert ist“, so der Sicherheitssprecher der Wiener Volkspartei, Gemeinderat Hannes Taborsky.

Die Polizei kann nur die Symptome der gescheiterten Integrationspolitik in Wien lindern. Es braucht daher endlich ein parteiübergreifendes Engagement, um das Integrationsversagen in unserer Stadt anzugehen. „Die Vorschläge der Volkspartei liegen auf dem Tisch“, so Keri und Taborsky.

"Das subjektive Sicherheitsgefühl der Wienerinnen und Wiener sinkt kontinuierlich. Während die Wiener SPÖ und die NEOS weiterhin wegschauen, werden wir als Volkspartei hinschauen und aktiv Lösungen anbieten. Die Wienerinnen und Wiener haben ein Recht darauf, sich in allen Teilen unserer Stadt sicher zu fühlen", so Taborsky abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Presse & Kommunikation

01/515 43 230

presse @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at