Neuer Leiter der Abteilung Gebäudeverwaltung des Amtes der NÖ Landesregierung bestellt

Christoph Reiter-Havlicek übernimmt mit 1. Dezember 2023

St.Pölten (OTS) - Der 38-jährige Christoph Reiter-Havlicek wurde in der heutigen Sitzung der NÖ Landesregierung mit Wirksamkeit vom 1. Dezember 2023 zum neuen Leiter der Abteilung Gebäudeverwaltung (LAD3) des Amtes der NÖ Landesregierung bestellt.

Reiter-Havlicek ist seit Mai 2020 in der Abteilung Gebäudeverwaltung tätig, zunächst als Leiter der Stabstelle Strategie, Liegenschaften und Betriebe, seit Oktober 2021 als Stellvertreter des Abteilungsleiters. Seit April 2017 Referent im Büro der Landeshauptfrau, ist Reiter-Havlicek seit 2019 auch Aufsichtsrat der FM-Plus Facility Management GmbH. Zuvor war er u. a. auch für „Natur im Garten“ als Leiter der Stabstelle Strategie und Kommunikation oder auch im Kabinett der Bundesminister für Inneres tätig.

Reiter-Havlicek ist Absolvent des Universitätslehrganges „Top-Leadership-Programm“ an der Danube Business School / Universität für Weiterbildung in Krems und hat an der Donau Universität Krems auch eine Master-Ausbildung im Online Media Marketing absolviert. Aktuell besucht er an der Fachhochschule des BFI Wien den Master-Studiengang "General Management“.

