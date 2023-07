Claudia Grübler-Camerloher zur NÖ Gleichbehandlungsbeauftragen bestellt

In heutiger Sitzung der Landesregierung bestellt

St.Pölten (OTS) - In der heutigen Sitzung der NÖ Landesregierung wurde Wirkl. Hofrätin Ing. Mag. Claudia Grübler-Camerloher mit sofortiger Wirksamkeit zur NÖ Gleichbehandlungsbeauftragten bestellt.

Claudia Grübler-Camerloher absolvierte nach der Matura am BORG Krems das HTL-Kolleg für Restaurierung und Ortsbildpflege Krems. Nach beruflicher Erfahrung in der Privatwirtschaft hat sie 1992 als Technikerin in der Abteilung Wohnungsförderung im Landesdienst begonnen. Von 2003 bis 2009 absolvierte sie ein berufsbegleitendes Studium der Rechtswissenschaften an der JKU Linz. 2009 wechselte sie als Wissenschaftliche Mitarbeiterin zur NÖ Gleichbehandlungsbeauftragten (NÖ GBB), von November 2012 bis Oktober 2018 war sie Stellvertreterin der NÖ GBB. Seit November 2018 ist Grübler-Camerloher Leiterin der NÖ Antidiskriminierungsstelle, mit 1. Juli 2021 wurde sie zur Wirklichen Hofrätin befördert.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Philipp Hebenstreit

02742/9005-13632

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse