FPÖ – Nepp: Wiederkehr glaubt immer noch an das Märchen von der gelungenen Integration

ÖVP-Mahrer ist an Unglaubwürdigkeit nicht zu überbieten

Wien (OTS) - „Wenn Vizebürgermeister Wiederkehr heute von ‚gelungener Integration‘ in Wien spricht, dann glaubt er wohl auch noch das Zitronenfalter Zitronen falten“, so der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp. Allein die zahlreichen Gewalttaten durch Migranten in den vergangenen Monaten, sowie die regelmäßigen Ausschreitungen in Favoriten durch Zuwanderer oder auch die große Zahl an Erdogan-Unterstützern, die seine Wiederwahl in Wien lautstark bejubelt haben, zeigen, dass jede Form von Integration in der Bundeshauptstadt gescheitert ist!“

Alles, was den Verantwortlichen in Wien zur Integration einzufallen scheint ist, noch mehr Geld in Vereine zu buttern, die Sozialhilfe und Mindestsicherung unkontrolliert auszuzahlen und das alles, ohne nur den Funken einer Gegenleistung einzufordern. Rot-Pink macht dort weiter wo Rot-Grün aufgehört hat: Mit ausgebreiteten Armen jeden Wirtschaftsmigranten in Wien aufzunehmen. Nepp fordert: „Schluss mit weiteren Integrationsbemühungen auf Kosten der Steuerzahler. Wien muss Abschiebehauptstadt werden!“

Doch auch der Versuch von ÖVP-Chef Mahrer, sich nun als harter Mann gegen Zuwanderung aufzuspielen, läuft ins Leere. So hat die ÖVP im vergangenen Gemeinderat etwa dem Antrag auf „interkulturelle Jugendarbeit“ ebenso zugestimmt wie der „Beschleunigung von Staatsbürgerschaftsverfahren“ oder der „Abgabenbefreiung zur Erlangung von Staatsbürgerschaften“. Dafür sind Mahrer und Co. allerdings gegen den „Einbürgerungsstopp türkischer Staatsbürger“. „Mahrers Worte sind vollkommen unglaubwürdig. Weder die ÖVP-Bundespolitik noch die Landespolitik hält was sie verspricht. Schließlich sind die österreichischen Grenzen immer noch löchrig wie ein Schweizer Käse und Abschiebungen von kriminellen Asylanten ein Jahrhundertereignis. Nichtsdestotrotz ist es uns jedes Mal eine Freude, wenn sich Stadtrat Mahrer zu Wort meldet – er ist schließlich unser bester Wahlhelfer. Denn die FPÖ ist die einzig seriöse Kraft, die ihren Worten auch Taten folgen lässt und sich nicht wie ein Fahnderl im Wind dreht“, schließt Nepp.

