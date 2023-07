Europaministerin Edtstadler/Jugendstaatssekretärin Plakolm: Europa für Jugendliche begreifbar machen

Umfassendes Brüssel-Paket „Europa Erleben“ für Schülerinnen, Schüler und Lehrlinge wird ausgeweitet

Wien (OTS) - Um die europäische Identität junger Menschen in Österreich weiter zu stärken, hat die Bundesregierung gemeinsam mit den ÖBB anlässlich des Europäischen Jahres der Jugend im vergangenen Jahr ein umfassendes Service-Paket für Schulklassen geschnürt: Lehrlinge, Schülerinnen und Schüler sollen die „EU-Hauptstadt“ Brüssel und die europäischen Institutionen hautnah erleben. Für 2023/2024 wird das Paket ausgeweitet und die Budgetmittel werden aufgestockt. Pro Schülerin und Schüler bzw. Lehrling fördert das Bundeskanzleramt Reisen nach Brüssel mit bis zu 250 Euro.

Das Paket des Bundeskanzleramtes für Schulklassen im Überblick

1. Europa erleben: Der Bund stellt umfassende Förderungen für Schulklassen ab der 9. Schulstufe bereit. Dabei fördert das Bundeskanzleramt Brüssel-Reisen mit bis zu 250 Euro pro Schülerin und Schüler bzw. Lehrling. Die budgetären Mittel werden für 2024 auf insgesamt 250.000 Euro aufgestockt.

2. Klimafreundliche Anreise & eigenes Service-Portal für Lehrkräfte: Das Bundeskanzleramt schloss eine Kooperation mit den ÖBB Rail Tours, die eigene Reise-Pakete für Schulklassen geschnürt haben. Dadurch stellen das BKA und die ÖBB sicher, dass eine organisatorisch einfache und darüber hinaus klimafreundliche Anreise per Bahn erfolgt. Dafür wurde seitens der ÖBB Rail Tours ein eigenes Service-Portal für Lehrkräfte entwickelt.

3. Muster-Programme: Der Besuchs- und Informationsdienst der Ständigen Vertretung Österreichs entwickelte Muster-Programme (siehe „Padlet“ Planungstool) für Lehrkräfte und steht als serviceorientierte Anlaufstelle zur Verfügung. Unter anderem werden Besichtigungen des Europäischen Parlaments, des Hauses der Geschichte oder der Ständigen Vertretung organisiert.

Statements:

Europaministerin Karoline Edtstadler: „Die Europäische Union und ihre Errungenschaften sind keine Selbstverständlichkeit. Um das Europaverständnis weiter zu stärken, müssen wir Brücken zwischen den EU-Institutionen und den Bürgerinnen und Bürgern in den Regionen bauen. Das Bundeskanzleramt unterstützt daher junge Menschen, die EU-Institutionen zu besuchen, mit bis zu 250 Euro pro Person. Die EU ist langfristig nur so stark wie das Wissen und die Akzeptanz um sie in der Bevölkerung. Mit den Schülerreisen bringen wir junge Menschen in den Maschinenraum der europäischen Institutionen.“

Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm: „Bei dieser Initiative greifen nun alle Zahnräder ineinander. Wir verzehnfachen die Förderung für Schulklassen und stellen durch die starke Partnerschaft mit den ÖBB auch eine klimafreundliche Anreise sicher. Mit den eigens entwickelten Reisepaketen und Programmen unterstützen wir die Lehrkräfte umfassend, um ihren Schülern die Arbeit der europäischen Institutionen erlebbar und greifbar zu machen. Als stolze Mühlviertlerin und stolze Europäerin bin ich froh, dass wir das mit unserer Initiative tausenden jungen Menschen ermöglichen.“

ÖBB Rail Tours Geschäftsführerin Eva Buzzi: „Innerhalb eines Jahres haben bereits mehr als 1.000 Schülerinnen und Schüler die „Zug & Hotel“ Packages von ÖBB Rail Tours für ihre Brüssel-Reise gebucht. Wir freuen uns über das große Interesse und laden Schulen ein, sich direkt bei uns über die Reisemöglichkeiten zu erkundigen. Die Anreise mit dem Nachtzug ist nicht nur klimafreundlicher als mit dem Flugzeug, es ist auch stressfreier und macht den Schülerinnen und Schülern mehr Spaß. 2024 wollen wir die Kapazitäten des Nightjet nach Brüssel ausweiten, um noch mehr Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, mit uns die EU-Hauptstadt zu entdecken.“

Links:

BKA-Übersicht für Brüssel-Reisen: Europa erleben.

ÖBB-Servicepaket für Brüssel-Reisen: Jugend in Brüssel - Rail Tours

Padlet-Planungstool der Ständigen Vertretung für Lehrkräfte: Padlet

