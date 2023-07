Grüne/Hammer: Mutige Klimapolitik zeigt ihre Wirkung, aber wir sind noch nicht am Ziel

Entwurf für Nationalen Energie- und Klimaplan weist nach, dass Emissionen erstmals deutlich sinken, es braucht aber zusätzliche Maßnahmen zur Zielerreichung

Wien (OTS) - „Unsere Klimapolitik wirkt. Dank der Maßnahmen, die wir bereits gesetzt haben und die sich derzeit noch im Parlament in Ausarbeitung befinden, können wir unsere Emissionen erstmals langfristig senken. Aber es ist klar: Um die Europäischen Klimaziele bis 2030 zu erreichen, müssen wir noch schneller und ambitionierter handeln“, sagt Lukas Hammer, Sprecher der Grünen für Klimaschutz und Energie.

Der Nationale Energie- und Klimaplan (NEKP) legt dar, wie Österreich bis 2030 sein EU-Klimaziel von 48 Prozent weniger Treibhausgas-Emissionen im Vergleich zu 2005 erreichen kann. Die vom Umweltbundesamt ermittelten Daten im WAM-Szenario („with additional measures“) zeigen eine Emissionsreduktion von 35 Prozent bis 2030 und damit eine Lücke zum EU-Ziel. Zusätzliche Schritte sind daher notwendig, um weitere rund 7,2 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente einzusparen.

„Keine Regierung vorher hat im Klimaschutz so viel erreicht wie diese Bundesregierung - dank Grüner Regierungsbeteiligung. Die aktuellen Berechnungen verdeutlichen, dass unsere Klimapolitik wirksam ist und dass wir mit mutigen politischen Entscheidungen unsere Emissionen senken können. Gleichzeitig ist klar, dass es bei Tempo und Ambition noch mehr braucht, um unsere Ziele zu erreichen“, betont Hammer und ergänzt: „Die Aufgabe in den nächsten Monaten ist klar: Unser Klimaplan muss mit zusätzlichen Maßnahmen ergänzt werden, die nachweislich ausreichen, um die Lücke zur Zielerreichung schließen zu können. Im Rahmen der öffentlichen Konsultation sind auch die anderen Parteien angehalten, sich an konkretem Klimaschutz zu beteiligen und nicht als Bremser und Blockierer aufzutreten.“

„Die Klimakrise betrifft uns alle und auch Maßnahmen zum Klimaschutz benötigen die Anstrengungen von uns allen. Deshalb wird nun auch die Öffentlichkeit aufgefordert, sich mit ihren Vorschlägen für ambitionierte und wirkungsvolle Maßnahmen in diesen Prozess einzubringen. Ziel ist es, bis Juni 2024 der EU-Kommission einen ambitionierten Plan vorzulegen, mit dem wir nicht nur unsere Ziele erreichen, sondern der auch breite Unterstützung aus der Bevölkerung erfährt“, sagt Hammer.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at