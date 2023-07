Sonnige Aussichten in Ratten: Spatenstich für Mega-Photovoltaikanlage

Wien Energie erzeugt ab Herbst mit 26.488 Photovoltaikmodulen grünen Strom für 5.000 steirische Haushalte – Gemeinde Ratten produziert Strom aus Wasser-, Wind- und Sonnenkraft

Wien (OTS) - In der Gemeinde Ratten, im Bezirk Weiz in der Steiermark, errichtet Wien Energie auf rund 14 Hektar eine der größten Photovoltaikanlagen Österreichs auf 1.200m Seehöhe. Auf einer Fläche so groß wie 20 Fußballfelder werden bereits ab Herbst umgerechnet rund 5.000 steirische Haushalte mit grünem Strom versorgt. Den Bau dieser Anlage wird vom Bauunternehmen STRABAG im Auftrag von Wien Energie durchgeführt. In der Gemeinde Ratten nutzt Wien Energie künftig alle drei erneuerbaren Energieformen und erzeugt Ökostrom aus Sonnen-, Wind- und Wasserkraft. Die bereits bestehenden Windkraftanlagen schließt Wien Energie mit der neuen Photovoltaikanlage zu einem Hybridkraftwerk zusammen. Das Wasserkraftwerk speist zusätzlich in das Stromnetz ein. Die Gesamtleistung der drei erneuerbaren Energien in Ratten liegt bei rund 50 Megawatt.

„Der Ausbau von Photovoltaik ist wesentlich, um die Klimaziele bis 2040 zu erreichen. Während sich in Wien das größte Potential auf den Dächern befindet, wird in der Steiermark der Fokus auf den Ausbau von Photovoltaik-Freiflächen gelegt. Nur in Kombination von Aufdach- und Freiflächenanlagen, kann der Strombedarf der Österreicher*innen in Zukunft mit grünem Strom gedeckt werden. Aktuell betreiben wir bereits 400 Photovoltaikanlagen in ganz Österreich“, erklärt Wien Energie-Geschäftsführer Karl Gruber.

„Seit vielen Jahren arbeiten wir erfolgreich mit Wien Energie zusammen, um unsere Bewohner*innen mit erneuerbarer Energie zu versorgen. Mittlerweile verfügt die Gemeinde über Wasserkraft, Windkraft und nun sogar Photovoltaik. Damit ist unsere Gemeinde in Österreich Vorreiter. Wir freuen uns, als gutes Beispiel voranzugehen“, erörtert Bürgermeister der Gemeinde Ratten, Thomas Heim.

„Als Unternehmen wollen wir aktiv an der Energiewende partizipieren, diese vorantreiben und unsere Kompetenz im Energiesektor ausspielen. Gemeinsam mit Wien Energie und der Umsetzung des PV-Parks in Ratten, gehen wir einen wichtigen Schritt am Weg zur nachhaltigen Energieversorgung. Wir begleiten das Projekt schon seit der Angebotsphase im Value Engineering und werden nun mit unseren spezialisierten Teams auch die Ausführung der Unterkonstruktion, Tiefbauarbeiten und PV-Anlage selbst realisieren“, so Reinhard Kerschner, STRABAG Unternehmensbereichsleiter für Österreich.

Photovoltaikanlage kommuniziert mit Windpark

Erst im Winter hat Wien Energie in Trumau in Niederösterreich das erste grüne Hybridkraftwerk in Betrieb genommen. Mit dem Zusammenschluss der Photovoltaikanlage in Ratten mit dem Windpark Steinriegel entsteht das nächste Hybridkraftwerk. Das Hybridkraftwerk leitet den Ökostrom aus den beiden Anlagen in eine gemeinsame Stromleitung. Dazu „kommunizieren“ der Windpark und die Photovoltaikanlage miteinander: Die Steuerung der Anlagen wird dadurch aufeinander abgestimmt und ermöglicht eine optimierte Nutzung der Netzleitung.

Konsequentes Umsetzen der Nachhaltigkeitsstrategie

Bereits seit mehreren Jahren arbeitet Wien Energie erfolgreich mit der Gemeinde Ratten zusammen. Seit 2005 betreibt Wien Energie 10 Windkraftanlagen entlang des Berges Steinriegel, im Jahr 2014 kamen 11 weitere Windkraftanlagen hinzu. Jetzt wird die Zusammenarbeit auf eine neue Stufe gehoben: Mit der neuen Photovoltaikanlage von Wien Energie entsteht ab Herbst ein Hybridkraftwerk von Sonne und Wind. Die erneuerbaren Energieerzeugungsanlagen in Ratten sparen zusammen jährlich bis zu 57.000 Tonnen CO2. Wien Energie setzt damit die Nachhaltigkeitsstrategie konsequent fort.

Eckdaten Photovoltaikanlage Ratten:

Installierte Leistung: 14,6 Megawatt

Fläche: 20 Hektar

Anzahl Module: 26.488

Versorgte Haushalte: 5.000 steirische Haushalte

Fertigstellung bis Herbst 2023

