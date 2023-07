Ab morgen: Das Grüne Herz geht um die Welt.

Fotoaktion startet: Herz-Sticker besorgen, markante Motive damit versehen, auf steiermark.com/herz hochladen und gewinnen.

Graz (OTS) - Vom Ausseerland bis Alaska und vom Zirbenland bis nach Zypern: Das beliebte steirische Markenzeichen macht sich diesen Sommer auf große Weltreise.

Es gibt wohl kaum ein Symbol, das die Steirerinnen und Steirer so sehr mit ihrer Heimat und Gäste so sehr mit einer Urlaubsdestination verbinden wie das Grüne Herz. Seit mehr als 50 Jahren erfreut es Jung und Alt. Grund genug, es in die Welt hinauszutragen, damit es überall seine Strahlkraft entwickeln kann.

Eine Fotoaktion bis zum Ferienende Anfang September macht dies möglich und zeigt gleichzeitig auf einer Steiermark-, Österreich- und Weltkarte, wo das Grüne Herz überall schon präsent ist.



„Unser Ziel heuer ist es, die Dachmarke Steiermark über das Symbol des Grünen Herzes noch weiter als bisher bekannt zu machen und gezielt in die Welt hinaus zu tragen. Diese Aktion wird auch auf Social Media sehr viel Resonanz erzeugen“, sagt Michael Feiertag, Geschäftsführer der Steirischen Tourismus und Standortmarketing GmbH.



So geht’s bis 8. September 2023

• Karte mit dem Herz-Sticker mit in den (Steiermark-)Urlaub nehmen

• Unterwegs ein markantes Motiv mit dem Grünen Herz versehen

• Foto davon machen

• Hochladen auf steiermark.com/herz

• Steiermark-Urlaub, und vieles mehr gewinnen

Das Grüne Herz auf Social Media: Sticker mit dem neuen Herz-Logo in der Story verwenden, Screenshot davon machen und auf steiermark.com/herz hochladen. #DasGrueneHerz



Alle Teilnahmebedingungen und Infos finden sich unter steiermark.com/herz.



Wo bekommt man die bekannten Steiermark-Herzsticker? Die Sticker können auf steiermark.com/herz bestellt werden oder in den Büros der steirischen Erlebnisregionen, bei den steirischen Gemeinden sowie bei der Graz-Info abgeholt werden.

Rückfragen & Kontakt:

Für Presserückfragen bei der STG: Ute Hödl. T ++43-316-4003-221, ute.hoedl @ steiermark.com