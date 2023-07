AVISO: Migrationsgipfel am 7. Juli im Bundeskanzleramt

Wien (OTS) - Am Freitag, den 7. Juli 2023, lädt Bundeskanzler Karl Nehammer den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán und den serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić zum Migration Summit Vienna in das Bundeskanzleramt ein. Neben den Staats- bzw. Regierungschefs nehmen an den Gesprächen die Außen- und Innenminister sowie Spitzenrepräsentanten der Polizeibehörden der drei Staaten teil. Im Anschluss der Gespräche findet eine Pressekonferenz statt.

Termine für Medien:

10.30 Uhr

Begrüßung von Ministerpräsident Orbán und Präsident Vučić durch Bundeskanzler Nehammer am Ballhausplatz

FOTO- und FILMTERMIN vom gekennzeichneten Medienbereich am Ballhausplatz aus

10.40 Uhr

Arbeitsgespräch der Staats- bzw. Regierungschefs

FOTO- und FILMTERMIN zu Beginn (nur für Fotografinnen und Fotografen sowie Kameraleute)

Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Achtung: Einlass und Sicherheitscheck für beide Termine von 9.30 Uhr bis 10.15 Uhr).

12.10 Uhr

PRESSEKONFERENZ der drei Staats- bzw. Regierungschefs nach dem Migration Summit Vienna

Sprachen: Deutsch, Serbisch, Ungarisch mit Simultandolmetschung

Ort: Kongresssaal, Bundeskanzleramt (Einlass von 11.15 Uhr bis 12.10 Uhr)





