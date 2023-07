FPÖ – Seidl: Medizinische Versorgung in Wiens Spitälern ist nicht mehr gewährleistet

WIGEV-Führung muss umgehend ausgetauscht werden

Wien (OTS) - Nach dem Warnstreik in der Klinik Ottakring vergangene Woche, schlägt nun auch die Klinik Favoriten lautstark Alarm. Vier bis maximal viereinhalb OP-Tische können personell besetzt werden, da es einen massiven Mangel an Anästhesisten gibt. Sämtliche Hilferufe aus dem Spital wurden vom WIGEV – wie üblich – gekonnt ignoriert, Zugeständnisse die in Gesprächen zur Streikabwendung mit der Generaldirektion gemacht wurden, fanden nicht einmal Niederschlag in den Protokollen, berichtet ein Arzt. „Wir Freiheitliche haben vor diesem Kollaps in den chirurgischen Abteilungen schon vor Monaten gewarnt und diese öffentlich gemacht. Verzweifelte Ärzte haben sich bei uns gemeldet, denn ihre Belastungsgrenze ist längst überschritten. Es ist absolut inakzeptabel, dass weder die WIGEV-Führung noch der zuständige Gesundheitsstadtrat Hacker in irgendeiner Form reagiert haben. Dieses Versager-Management gehört umgehend entfernt und durch kompetente Leute ersetzt“, fordert der Gesundheitssprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Wolfgang Seidl.

Auch die Tatsache, dass Stationen die funktionieren zugesperrt haben, ist nicht nachvollziehbar: „Hier wird mit der Gesundheit der Wienerinnen und Wiener gespielt. Ich sichere dem medizinischen Personal des WIGEV volle Unterstützung von Seiten der FPÖ zu, um diese katastrophalen Zustände endlich zu beenden“, schließt Seidl.

