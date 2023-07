„Seitenblicke Sommerbühne“ ab 7. Juli in ORF 2

Die Highlights des diesjährigen Kultursommers jeweils freitags um 21.50 Uhr

Wien (OTS) - Die kulturellen Highlights zwischen Neusiedler See und Bodensee stehen ab dem 7. Juli 2023 wieder jeden Freitag um 21.50 Uhr in ORF 2 im Fokus der „Seitenblicke Sommerbühne“. Christian Reichhold präsentiert in seiner wöchentlichen Zusammenfassung der Festspiele, Premieren und Events Spannendes von den einzigartigen, sommerlichen Spielstätten – von bereits weithin bekannten Festspielen bis hin zu den Noch-Geheimtipps. Außerdem gibt es „Seitenblicke“ auf die Stars und Bühnenlieblinge, prominente Gäste und das Publikum. Weitere Informationen zum ORF-Kultursommer sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Auftakt der „Seitenblicke Sommerbühne“ am 7. Juli

Zum Auftakt der diesjährigen „Seitenblicke Sommerbühne“ am 7. Juli 2023 lädt Christian Reichhold das Publikum zum Theaterfest zur Eröffnung der Reichenau-Saison ein. Außerdem zu sehen sind Elīna Garanča bei „Klassik unter Sternen“ in Stift Göttweig, Gregor Seberg als „Don Quijote“ bei den Sommerspielen Perchtoldsdorf, Monica Weinzettl und Gerold Rudle mit „Eisenbahnheiraten“ bei den Nestroy-Spielen Schwechat sowie Wolfgang Böck als Raimunds „Menschenfeind“ bei den Schloss-Spielen Kobersdorf. Weitere Höhepunkte von den kulturellen Hotspots des Sommer gibt es in den aktuellen „Seitenblicke“-Ausgaben täglich um 20.05 Uhr in ORF 2.

