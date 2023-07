Museums-Highlights in den Sommerferien

Wien (OTS) - Die Wien Holding-Museen bieten tolle Sommerhighlights für Kinder: „Mozarts Musikalischem Club“ im Mozarthaus Vienna beitreten, auf eine musikalische Entdeckungsreise im Haus der Musik gehen oder spannende Workshops im Jüdischen Museum Wien oder im Kunst Haus Wien besuchen.

Kunst Haus Wien: Coole Workshops für Kinder

Mit dem Projekt CLOSE/D tritt das Kunst Haus Wien, das wegen Modernisierungsarbeiten geschlossen ist, seit 28. Juni in Dialog mit seiner Nachbarschaft und der Stadt. Im und um das Community Center TRÖSCH III lädt ein kostenfreies Veranstaltungsprogramm zum Mitmachen ein. Ab 11. Juli 2023 wird jeden Dienstag von 10.00 bis 12.00 Uhr in den Sommerferien ein Upcycling-Workshop und eine Kunsttour für Kinder ab 8 bis 13 Jahren veranstaltet: „Grüne Stadt & Kräutertopf“ Die Entdeckungsreise führt zu Kunstwerken und einem Forschungslabor vor dem Museum – im Abschluss werden Kräutertöpfe aus recycelten Getränkeverpackungen gestaltet und mit Erde sowie mit Biokräuter- und Blumensamen befüllt.

Im Rahmen des wienXtra Ferienspiels. Eintritt ist frei! Ort: Grätzloase vor dem Kunst Haus Wien (Untere Weißgerberstraße 13, 1030 Wien) Bei Schlechtwetter im TRÖSCH III - Community Center des Kunst Haus Wien (Krieglergasse 8, 1030 Wien)

Bei dem Workshop „Die Stadt der Zukunft“ für Kinder ab 6 bis 12 Jahren geht die DIY-Kreativecke des TRÖSCH III auf Tour: Die Klimacollagen knüpfen an die Idee und das gleichnamige Projekt der Künstlerin Marie Vermont an. Ein kreativer Prozess und spielerisches Nachdenken darüber, wie Tiere und Menschen in der Stadt der Zukunft zusammenleben. Wie geht der Mensch mit natürlichen Ressourcen wie Trinkwasser, Boden oder Holz um? Kleber und Schere treffen auf die humorvollen Vorlagen der Künstlerin und bunte Zeitschriften aller Art!

In Kooperation mit Wien Mitte The Mall.Termine: 13. und 20. Juli sowie 3. und 17. August 2023, jeweils von 14.00 bis 17.00 Uhr.Ort: Eingangsbereich Wien Mitte The Mall, Landstraßer Hauptstraße 1b, 1030 WienEintritt frei, keine Anmeldung erforderlich! Weitere Informationen unter www.wienmitte-themall.at.

Sommerspaß im Jüdischen Museum Wien

Das Jüdische Museum Wien bietet den Sommer über ein spannendes Programm für die ganze Familie an. Vom 4. bis 7. Juli 2023 lädt das Museum Dorotheergasse zwischen 9.00 und 13.00 Uhr zum Programm „Hase Ahoi! Geschichten aus Papier“ der KinderuniKunst ein. Der berühmte Hase mit den Bernsteinaugen und die ebenfalls berühmte Familie Ephrussi aus Odessa reisen mit einer Reihe anderer Tiere durch die Zeit, die Geschichte und das Jüdische Museum Wien. Das Verkehrsmittel ist die Arche Noah und weil man beim Reisen Pausen machen muss, feiern die Kinder natürlich auch Schabbat. Gepäck benötigt man keines, nur eine Menge Origami-Papier.

Die Anmeldungen werden über https://www.kinderunikunst.at/de/programm abgewickelt.

In den Sommerferien geht es im Museum Dorotheergasse beim „Klick“-Kinderworkshop mit Maria Austria durch alle Stockwerke und hinaus in die Stadt. Die Ausstellung über die 1915 in Karlsbad geborene Maria Oestreicher, die seit 1937 in den Niederlanden lebte und als Maria Austria eine bekannte Fotografin wurde, ist die Inspiration. Wie gefällt es ihr im Museum? Was würde sie fotografieren? Etwas aus der Ausstellung oder lieber ein Detail aus dem Schaudepot? Vielleicht findet sie die Museumsfassade viel schöner? Maria Austria fotografierte mit einer tragbaren Rolleiflex, in diesem Workshop werden Polaroid-Kameras benutzt. Im Museums-Atelier wird aus dem Schnappschuss ein kleines Kunstwerk.

Im Rahmen des wienXtra Ferienspiels vom 10. bis 14. Juli, 10.30 bis 12.30 Uhr.Dieses Programm wird auch im Rahmen des Ferienspiels „Innere Stadt“ an den folgenden Terminen angeboten:24., 26. und 28. Juli 2023, 10.30 bis 12.30 Uhr8., 10. und 13. August 2023, 10.30 bis 12.30. UhrWeitere Infos unter www.wienxtra.at

Mozarts Musikalischer Club im Mozarthaus Vienna

Im Juli findet die Workshopreihe „Mozarts Musikalischer Club“ unter der Leitung von Joanna Pacula-Nowak statt. Der Workshop bietet Familien und Kindern die Möglichkeit Mozarts Musikwelt kennenzulernen und verschiedene Rhythmusinstrumente im Konzertsaal auszuprobieren. Im Anschluss wird im Rahmen einer Führung durch das Mozarthaus viel spannendes Wissen über das Musikgenie vermittelt.

Termine: 11., 12., 13., 18., 19. und 20. Juli 2023, jeweils von 11.00 bis 12.30 Uhr im Konzertsaal des Mozarthaus Vienna (Domgasse 5, 1010 Wien) Um Anmeldungen per E-Mail unter ticket@mozarthausvienna.at oder telefonisch unter +43 1 512 17 91 wird gebeten.

Haus der Musik: Kinderführungen und -konzerte im Sommer

Auch während der Sommermonate lädt das Haus der Musik Kinder von 5 bis 10 Jahren zu einer musikalischen Entdeckungsreise ein. Jeden Samstag und Sonntag um 14.00 Uhr finden spannende Kinderführungen im Klangmuseum statt. Im Haus der Musik können Kinder eine aufregende Reise in die Welt der Klänge und Musik machen – mit spannenden, witzigen und einzigartigen Stationen. Den persönlichen Walzer würfeln, im Virtual Reality Klanglabor das eigene Klangwesen kreieren, oder beim Zookonzert die Frösche zur Musik hüpfen lassen – alles ist hier möglich!



Dauer: ca. 2 Stunden, Treffpunkt an der Museumskassa. Kosten: Kinder unter 12 Jahren 7 Euro (+ 1 Euro Führungsbeitrag), Kinder ab 12 Jahren 12 Euro und Erwachsene 16 Euro (+ 1 Euro Führungsbeitrag), Anmeldung erbeten unter info@hdm.at oder der Telefonnummer +43 1 513 48 50.



Auch der beliebte Kinderliedermacher Bernhard Fibich wird seinem jungen Publikum den Sommer mit lustigen Mitmach-Konzerten versüßen. Am 9., 23. und 30. Juli sowie am 13., 20. und 27. August 2023 um jeweils 17.00 Uhr sorgt Fibich für jede Menge gute Laune auf der Bühne im Haus der Musik! Kinder und Erwachsene werden in die Konzerte spielerisch mit einbezogen.

Tickets sind bei der Kassa im Haus der Musik und im Wien Ticket-Callcenter (01/588 85, täglich von 8.00 - 20.00 Uhr), im Wien Ticket-Pavillon bei der Staatsoper (Herbert von Karajan Platz, 1010 Wien, täglich von 10.00 - 19.00 Uhr), auf www.wien-ticket.at sowie in allen weiteren Wien Ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich.

