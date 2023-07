QUEER BALL 2024 findet am 1. Juni 2024 im Schloss Neugebäude statt – QUEER MOMENTS Initiative hat starken Rückhalt in Simmering

Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft unterstützen die Initiative QUEER MOMENTS, die mit inklusiven Events ein Zeichen für mehr gesellschaftliche Toleranz schaffen möchte.

Die Initiative QUEER MOMENTS hat an uns alle eine Einladung zum öffentlichen Diskurs ausgesprochen, die ich sehr gerne annehme. Als evangelische Kirche setzen wir uns bereits seit vielen Jahren für ein barrierefreies Miteinander ein und sprechen uns gegen jede Form der Diskriminierung aus. Gemeinsam mit QUEER MOMENTS können wir einzigartige Erlebnisse gestalten, die zu einem besseren Verständnis für die individuelle Vielfalt der Menschen beitragen. Anna Kampl, evangelische Pfarrerin in Simmering 1/6

Wir konnten mit dieser Ausstellung eine vollkommen neue Sichtweise auf das Thema präsentieren und viele Menschen auf einer sehr persönlichen Ebene erreichen. Ich gratuliere Ortrun Gauper zu dieser einzigartigen Initiative, die es auf so beeindruckende Weise schafft, Menschen über QUEER MOMENTS für die unsichtbaren Barrieren im Alltag zu sensibilisieren. Die VHS Wien steht entsprechend ihrem Leitbild für Diversität und Vielfalt – die Ausstellung QUEER MOMENTS hat dies sichtbar gemacht. Jennifer Davies, Direktorin VHS Simmering 2/6

Am 1. Juni 2024 feiern wir mit dem QUEER BALL im Schloss Neugebäude auch im kommenden Jahr den festlichen Auftakt zum Pride-Monat Juni. Wir sind unglaublich dankbar dafür, dass wir mit unserer Initiative QUEER MOMENTS in Simmering ein gesellschaftliches Zuhause gefunden haben und von Politik, Wirtschaft, Kultur und den Menschen im Bezirk so wertschätzend unterstützt werden Ortrun Gauper, Initiatorin QUEER MOMENTS und Ballorganisatorin 3/6

Ich freue mich, dass wir mit QUEER MOMENTS so viele Menschen erreichen und dass wir gemeinsam einen wichtigen Beitrag für mehr Respekt, Achtsamkeit und Akzeptanz im Alltag leisten können. Ortrun Gauper, Initiatorin QUEER MOMENTS und Ballorganisatorin 4/6

Simmering ist ein liberaler und weltoffener Bezirk, in dem kein Platz für Intoleranz, Vorurteile und Ausgrenzung ist. Simmering ist für alle da und wir wollen, dass sich alle Menschen bei uns willkommen fühlen und ein lebenswertes Zuhause finden können. Daher haben wir die Initiative QUEER MOMENTS von Beginn an unterstützt und werden das auch in Zukunft tun. Thomas Steinhart, Bezirksvorsteher Simmering 5/6

Bei uns sollen sich alle Menschen willkommen fühlen und dürfen so sein, wie sie sind. Wir stellen daher sehr gerne Raum für eine breitere öffentliche Diskussion zur Verfügung und freuen uns, wenn wir damit einen Beitrag zu mehr Toleranz und Akzeptanz in unser aller Alltag leisten können. Sabine Dreschkay, Center-Managerin HUMA Eleven 6/6

Wien (OTS) - Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft unterstützen die Initiative QUEER MOMENTS, die mit inklusiven Events in Simmering ein sichtbares Zeichen für mehr gesellschaftliche Toleranz und ein barrierefreies Miteinander schaffen möchte.

Nach dem fulminanten Erfolg des diesjährigen QUEER BALLS im Schloss Neugebäude laufen bereits die Planungen für 2024. „ Am 1. Juni 2024 feiern wir mit dem QUEER BALL im Schloss Neugebäude auch im kommenden Jahr den festlichen Auftakt zum Pride-Monat Juni. Wir sind unglaublich dankbar dafür, dass wir mit unserer Initiative QUEER MOMENTS in Simmering ein gesellschaftliches Zuhause gefunden haben und von Politik, Wirtschaft, Kultur und den Menschen im Bezirk so wertschätzend unterstützt werden “, freut sich Ballorganisatorin Ortrun Gauper.

Die Initiative QUEER MOMENTS hat 2022 einen öffentlichen gesellschaftlichen Diskurs gestartet und will mit inklusiven Events wie dem QUEER BALL für mehr gesellschaftliche Toleranz und ein barrierefreies Miteinander sensibilisieren. Ortrun Gauper: „ Ich freue mich, dass wir mit QUEER MOMENTS so viele Menschen erreichen und dass wir gemeinsam einen wichtigen Beitrag für mehr Respekt, Achtsamkeit und Akzeptanz im Alltag leisten können. “

Simmering unterstützt den öffentlichen Diskurs und tritt für Toleranz und Inklusion ein

Thomas Steinhart, Bezirksvorsteher von Simmering, sieht den QUEER BALL als wichtiges gesellschaftliches Event in seinem Bezirk: „ Simmering ist ein liberaler und weltoffener Bezirk, in dem kein Platz für Intoleranz, Vorurteile und Ausgrenzung ist. Simmering ist für alle da und wir wollen, dass sich alle Menschen bei uns willkommen fühlen und ein lebenswertes Zuhause finden können. Daher haben wir die Initiative QUEER MOMENTS von Beginn an unterstützt und werden das auch in Zukunft tun. “

Sabine Dreschkay, Center-Managerin bei HUMA Eleven, greift die Einladung zum öffentlichen Diskurs gerne auf und hat QUEER MOMENTS bereits 2023 zum persönlichen Austausch mit Kund:innen eingeladen. Dreschkay: „ Bei uns sollen sich alle Menschen willkommen fühlen und dürfen so sein, wie sie sind. Wir stellen daher sehr gerne Raum für eine breitere öffentliche Diskussion zur Verfügung und freuen uns, wenn wir damit einen Beitrag zu mehr Toleranz und Akzeptanz in unser aller Alltag leisten können. “

Anna Kampl, evangelische Pfarrerin in Simmering, kennt die Barrieren, die im Alltag oft unbewusst entstehen, und möchte die Menschen daher aktiv für mehr Achtsamkeit im Miteinander sensibilisieren: „ Die Initiative QUEER MOMENTS hat an uns alle eine Einladung zum öffentlichen Diskurs ausgesprochen, die ich sehr gerne annehme. Als evangelische Kirche setzen wir uns bereits seit vielen Jahren für ein barrierefreies Miteinander ein und sprechen uns gegen jede Form der Diskriminierung aus. Gemeinsam mit QUEER MOMENTS können wir einzigartige Erlebnisse gestalten, die zu einem besseren Verständnis für die individuelle Vielfalt der Menschen beitragen. "

Jennifer Davies, Direktorin der VHS Simmering, hat anläßlich des Pride-Monats die Ausstellung „QUEER MOMENTS in Lost Places“ von Kunstfotografin Barbara Essl gezeigt und ist von der Kooperation begeistert: „ Wir konnten mit dieser Ausstellung eine vollkommen neue Sichtweise auf das Thema präsentieren und viele Menschen auf einer sehr persönlichen Ebene erreichen. Ich gratuliere Ortrun Gauper zu dieser einzigartigen Initiative, die es auf so beeindruckende Weise schafft, Menschen über QUEER MOMENTS für die unsichtbaren Barrieren im Alltag zu sensibilisieren. Die VHS Wien steht entsprechend ihrem Leitbild für Diversität und Vielfalt – die Ausstellung QUEER MOMENTS hat dies sichtbar gemacht. “

QUEER MOMENTS Eventreihe lädt zum gesellschaftlichen Diskurs ein

Unter dem Dach von „QUEER MOMENTS“ haben bereits mehrere vielbeachtete Events in Simmering stattgefunden – darunter der 1. QUEER BALL im Schloss Neugebäude, die Menschen generationenübergreifend und über alle Bezirksgrenzen hinweg zum gesellschaftlichen Diskurs eingeladen haben. Neben inklusiven Events wie dem QUEER BALL stehen unter dem Titel „Queer Dance im Wiener Gemeindebau“ auch Tanzveranstaltungen in den Wiener Randbezirken, medienwirksame Kunstfotoausstellungen und vielbeachtete Sensibilisierungsmaßnahmen auf dem Programm. Damit will die Initiative auf unsichtbare gesellschaftliche Barrieren in unserer Gesellschaft hinweisen und ein neues Verständnis für ein wertschätzendes Miteinander schaffen.

Weitere Informationen dazu finden Sie auf https://www.queermoments.com/

QUEER BALL im Schloss Neugebäude

Datum: 01.06.2024, 18:00 - 23:55 Uhr

Ort: Schloss Neugebäude

Otmar-Brix-Gasse 1, 1110 Wien, Österreich

Url: https://www.queermoments.com/

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Elisabeth Wolfbauer-Schinnerl | E.W.S.COM

Mobil: 0676/6357399

Mail: wolfbauer-schinnerl @ ewscom.at