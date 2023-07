Noch mehr Glück zum Löffeln

Erlebnissennerei Zillertal erfrischt mit neuen Heumilchjoghurts

Mayrhofen (OTS) -

Die cremigsten Joghurts gibt’s im Zillertal!

Bei Tirols größter Sennerei in Privatbesitz kommt nur das Beste in den Becher: Der hochwertigste Rohstoff, die feinsten Zutaten, die beste Rezeptur und die schonendste Verarbeitung machen die Heumilchjoghurts besonders lecker. Und durch die sogenannte „Langzeitreifung“ werden die Joghurts extra cremig.

„Zum Vergleich: Wir geben unserer, mit Joghurtkulturen versetzten, Heumilch bis zu 16 Stunden Zeit zum Reifen. Industriejoghurt reift hingegen nur 4-5 Stunden,“ erklärt Geschäftsführer Heinrich Kröll stolz.

Für einen genussvollen Start in die Sommersaison bringen die Tiroler Heumilch-Pioniere gleich 2 neue, erfrischende Sorten ins Kühlregal:

Unser heißbegehrter Joghurt-Liebling Holunder-Limette ist zurück und dieses Mal als „Dauerbrenner“. Aufgrund des großen Erfolges als Saison-Sorte hat diese leckere Variante den (Umsatz-) Sprung in unser Kern-Sortiment geschafft und kommt ab Juni dauerhaft ins Kühlregal. Genieße cremiges Heumilch-Joghurt mit einem Spritzer Limette und einem Hauch Holunderblüte. So frisch, so spritzig! So schmeckt Zillertal!

Für ihre süßen Genusslöffler hat sich Familie Kröll ein besonderes Zuckerl überlegt: Haselnuss Joghurt aus Heumilch. Feinste Haselnüsse machen diese Joghurtkreation zur Lieblingsnachspeise aller Schleckermäuler. Bis zu 16 Stunden reift unser Heumilch-Joghurt und wird dadurch extra cremig. Und dank des umweltfreundlichen 3-Teile-Bechers schmeckt es nicht nur Dir, sondern auch unserer Umwelt.

Joghurt liefert als wichtige Nährstoffquelle nicht nur Calcium, sondern auch Protein. Außerdem hält Heumilchjoghurt lange satt und beugt somit Heißhungerattacken vor. Die in Joghurt enthaltenen Milchsäurebakterien können zudem die Darmflora verbessern, dadurch die Verdauung fördern und sogar den Blutdruck senken. Wer regelmäßig Joghurt genießt, kann also einiges für seine Gesundheit tun, denn es enthält wertvolle Nährstoffe, die gut für den gesamten Körper sind.

