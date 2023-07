Mit Playsponsible in die Zukunft

Wien (OTS) - „Gemeinsam Verantwortung leben“ – das ist das Credo der Casinos Austria und Österreichische Lotterien Gruppe, das hinter der neuen unternehmensweiten Plattform „Playsponsible“ und als Wegweiser in die Zukunft steht.

Playsponsible steht dabei stellvertretend für die gesellschaftliche Verantwortung der Unternehmensgruppe und spannt eine Klammer über alle damit zusammenhängenden Themenbereiche. Die Aktivitäten dazu gehen weit über das klassische Verständnis von „Responsible Gaming“ und gesetzliche Verpflichtungen hinaus.

Generaldirektor Erwin van Lambaart dazu: „Glücksspiel ist für uns in erster Linie eine Frage der Verantwortung, die wir sehr ernst nehmen. Deshalb fördert die Casinos Austria & Österreichische Lotterien Gruppe verantwortungsbewusstes Verhalten. Es ist in unserem ureigensten Interesse, dass das Glücksspiel ein positives und unterhaltsames Vergnügen bleibt. Und das bedeutet für uns, dass Professionalität in der Spielabwicklung und beim Spielerschutz höchste Priorität haben. Es bedeutet aber auch, sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst zu sein. Und deshalb fördern wir gemeinnützige und klimarelevante Projekte.“

Gesellschaftliche Verantwortung

Das Handeln der Unternehmensgruppe ist dabei stark geprägt von der gesellschaftlichen Verantwortung, die sich auf alle Bereiche des Kerngeschäfts – des Glückspiels – konzentriert. Im Mittelpunkt stehen die Gäste, Spielteilnehmer:innen und Kund:innen, ihre Sicherheit und ihr Wohlbefinden haben höchste Priorität.

Alle Unternehmensbereiche vereint eine gemeinsame Basis, die nun mit Playsponsible eine auch nach außen sichtbare Plattform bekommen hat. Die Unternehmensgruppe stellt die Menschen in den Mittelpunkt und fördert Chancengleichheit und einen respektvollen Umgang miteinander.

Playsponsible Academy als Plattform für Erfahrungsaustausch

Mit der Playsponsible Academy wurde dazu ein erster Meilenstein gesetzt. Mehr als 200 Mitarbeiter:innen der Unternehmensgruppe trafen sich zuletzt mit Expert:innen von Beratungs- und Forschungszentren sowie Vertreter:innen von Aufsichtsbehörden und Eigentümern zum Erfahrungsaustausch und besuchten die neue, wiewohl auch ein bisschen traditionelle Playsponsible Academy. Neu, da es die Veranstaltung in dieser Form noch nicht gegeben hat; traditionell, da sie auf der bis 2019 durchgeführten Responsible Gaming Academy aufgebaut und um wichtige Bereiche, wie Corporate Social Responsibility (CSR) und Environmental Social Governance (ESG) erweitert wurde.

Ziel war es auch, den Mitarbeiter:innen Einblicke in den aktuellen Forschungsstand zu bieten und den gemeinsamen Austausch in der täglichen Arbeit zur fördern. Im Fokus standen diverse Aspekte von Verantwortung, wobei die Themen von Hirnforschung über künftige Herausforderungen bis hin zu internationalen Best Practices aus dem Bereich des verantwortungsvollen Glücksspiels und Parallelen aus ähnlichen Branchen im Umgang mit Verantwortung reichten. Damit reagiert die Casinos Austria und Lotterien Gruppe auch auf sich verändernde Verhältnisse bzw. Konsumentenwünsche.

Ein neuer Meilenstein: 18+

Natürlich ist und bleibt der Spieler- und Jugendschutz als mit dem Kerngeschäft untrennbar verbundener Auftrag das bedeutendste Thema. Aus diesem Bereich kommt auch die jüngste Maßnahme: Die Österreichischen Lotterien heben mit Montag, den 10. Juli 2023 die Altersgrenze für die Teilnahme an Lotteriespielen auf 18 Jahre an. Sie optimieren damit ihren Spieler- und Jugendschutz und setzen einen weiteren Meilenstein in Sachen „verantwortungsvolles Glücksspiel“.

Lotto, EuroMillionen, Rubbellose und Co. dürfen in den Annahmestellen dann nurmehr an Personen verkauft werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.

Die Annahmestellen sind vertraglich verpflichtet, auf die Altersgrenze zu achten und gegebenenfalls eine Ausweiskontrolle durchzuführen.

„Mit dieser freiwilligen Selbstbeschränkung sorgen wir für eine Vereinheitlichung der Altersgrenze für alle von uns angebotenen Glücksspiele und Sportwetten. Dieser Schritt weist uns als gesellschaftspolitisch verantwortungsvollen Konzessionär für Lotteriespiele in Österreich aus“, hält van Lambaart fest.

Unter www.playsponsible.at ist das umfassende und vielfältige Engagement der Casinos Austria und Österreichische Lotterien Gruppe für Österreich und seine Gesellschaft dargestellt.

