Gold & Co eröffnet dritte Filiale in Wien

Am Montag, 3. Juli eröffnete der Wiener Edelmetallhändler Gold & Co. einen neuen dritten Standort in der Landstraßer Hauptstraße 8 im 3. Bezirk.

Wir sehen uns als Kompetenzzentrum für alles, was mit Edelmetallen zu tun hat. Gold & Co. ist ein Ort, wo man als Kunde mit geerbtem Schmuck, defektem Altschmuck oder Münzen und Barren, die man verkaufen möchte, genauso hingehen kann, wie wenn man Erspartes in Anlage-Edelmetalle investieren möchte Mag. Walter Hell-Höflinger

Wien (OTS) - Das Unternehmen, das seit 2012 mit zwei Filialen – in der Währinger Straße im 9. Bezirk und im K1 Einkaufszentrum in Kagran – in Wien präsent ist, verkürzt mit der Neueröffnung der Filiale im Dritten die Wege für einen weiteren Teil der Wiener. Dank der Nähe zum Bahnhof Wien Mitte ist die neue Filiale zudem sehr gut mit S- oder U-Bahn zu erreichen.

Gold & Co. ist ein österreichisches Familienunternehmen, dessen Gründer Mag. Walter Hell-Höflinger auf eine über 130-jährige Familientradition in der Goldschmuckerzeugung und dem Handel von Gold- und Edelmetallen zurückblicken kann. Gold & Co. sieht sich als die zentrale Anlaufstelle für Menschen, die Antworten auf alle möglichen Fragen und Probleme rund um Edelmetalle suchen. Bei Gold & Co. können Kunden sowohl alten Schmuck oder andere Gegenstände aus Gold, Silber, Platin oder Palladium verkaufen als auch Investment-Edelmetalle in Form von Anlagemünzen und -Barren kaufen.

„ Wir sehen uns als Kompetenzzentrum für alles, was mit Edelmetallen zu tun hat. Gold & Co. ist ein Ort, wo man als Kunde mit geerbtem Schmuck, defektem Altschmuck oder Münzen und Barren, die man verkaufen möchte, genauso hingehen kann, wie wenn man Erspartes in Anlage-Edelmetalle investieren möchte “, erklärt Hell-Höflinger.

Größten Wert legt Geschäftsführer Hell-Höflinger, der auch als allgemein gerichtlich beeideter Sachverständiger für Edelmetalle tätig ist, auf die kompetente Beratung durch sein Team: „Besonders wichtig ist, dass unsere Mitarbeiter in freundlicher, persönlicher und vor allem ehrlicher Art auf alle Kundenfragen eingehen. Das Thema Edelmetalle stellt sich für viele zum ersten Mal, weshalb so mancher Kunde skeptisch oder unsicher ist. Daher besteht einfach ein großer Beratungsbedarf. Aus diesem Grund nehmen wir uns stets Zeit für unsere Kunden, beraten, welche Anlageprodukte für ein persönliches Edelmetallportfolio am besten passen, und verhelfen Verkäufern zur Lösung mit dem besten Preis.“

Mit der dritten Filiale sollen auch die hohe Auslastung und somit die Wartezeiten für Kunden der beiden bestehenden Standorte in 1090 und 1220 reduziert werden.

Rückfragen & Kontakt:

Liliana Klein

presse @ goldundco.at

Gold & Co.

Landstraßer Hauptstraße 8

1030 Wien