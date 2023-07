LH Mikl-Leitner eröffnete Vielfalter-Sommerfest der Firma Waldland in Friedersbach

„Eigenversorgung, Regionalität und Nachhaltigkeit sind von ganz großer Bedeutung“

St. Pölten (OTS) - Am Standort Friedersbach (Bezirk Zwettl) wurde am gestrigen Montagnachmittag das Vielfalter-Sommerfest der Firma Waldland von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner offiziell eröffnet. Dem Fest gingen eine Fachtagung zum Thema „Robotik und Digitalisierung im Sonderkulturenanbau“ und eine Pressekonferenz bei der Ginkgohalle mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Landwirtschaftskammer NÖ Präsident Johannes Schmuckenschlager und Waldland Geschäftsführer Franz Tiefenbacher voraus, wo über die aktuelle Entwicklung in der heimischen Landwirtschaft informiert wurde.

„Die Krisen der letzten Jahre haben dazu beigetragen, dass der Respekt und die Wertschätzung gegenüber unseren Bäuerinnen und Bauern gestiegen sind. Eigenversorgung, Regionalität und Nachhaltigkeit sind mittlerweile von ganz großer Bedeutung“, sagte Landeshauptfrau Mikl-Leitner, die auch betonte: „Niederösterreich ist Agrarland Nummer eins und spielt in der Versorgungssicherheit eine ganz zentrale Rolle. Ein Viertel der landwirtschaftlichen Betriebe und die Hälfte der Ackerflächen Österreichs liegen in Niederösterreich, acht von zehn Erdäpfeln kommen aus unserem Bundesland und jeder fünfte Liter Milch stammt von einem blau-gelben Betrieb. Der Wohlstand, den wir hier bei uns in Niederösterreich genießen können, ist das Ergebnis der harten Arbeit unserer Landsleute, unserer ländlichen Bevölkerung und unserer Bäuerinnen und Bauern. Deshalb wollen wir vom Land Niederösterreich weiterhin enger Partner für unsere Bäuerinnen und Bauern sein.“

Zum digitalen Wandel meinte die Landeshauptfrau: „Die Landwirtschaft schafft es immer wieder, Innovationen und die Digitalisierung zu nutzen, um eine Steigerung der Effizienz zu erreichen. Im Jahr 1950 hat ein bäuerlicher Betrieb noch zehn Menschen versorgt, heute ernährt ein Landwirt 120 Personen. Diese Entwicklung haben die modernen Maschinen und eine neue Innovationskraft möglich gemacht. Waldland ist Pionier, wenn es um neue Technologien, Innovationen und Digitalisierung geht. Es werden hier Drohnen, Feldroboter und modernste Geräte ausprobiert und verwendet.“

Landwirtschaftskammer NÖ Präsident Johannes Schmuckenschlager meinte:

„Wir haben heute bei der Vorführung mit den Drohnen gesehen, dass immer Platz für neue Innovationen ist. Die Landwirtschaft ist marktwirtschaftlich gefordert, entsprechend das zu produzieren, was die Märkte abnehmen können. Das heißt, die Landwirtschaft muss auf Kosteneffizienz achten. Digitale Techniken setzen sich in der Landwirtschaft immer mehr durch.“

Waldland Geschäftsführer Franz Tiefenbacher führte aus: „Wir pflegen einen intensiven Kontakt zur Wissenschaft und zur Forschung. Das, was man in der Forschung und in der Entwicklung alles Positives beobachten kann, soll für uns ein ‚Weckruf‘ sein, diese Themen aktiv anzugehen. Es werden sich neue Berufsbilder entwickeln und IT-affine Arbeitskräfte sind in Zukunft immer mehr gefragt.“

Die Firma Waldland verwirklicht seit der Gründung 1984 innovative Ideen für die heimische Landwirtschaft. Die Basis bilden die mittlerweile rund 1.000 Waldviertler Mitgliedsbetriebe. 70 verschiedene Spezialkulturen sowie Fisch und Geflügel werden in den weitläufigen Betriebsanlagen übernommen, verarbeitet und vermarktet.

Nähere Informationen unter www.waldland.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse