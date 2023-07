Neue Studierendenvertretung am MCI

Studierende der Unternehmerischen Hochschule® wählen ihre neue Vertretung | JUNOS, AktionsGemeinschaft und L.U.St. stellen neun Mandate in der ÖH MCI

Innsbruck (OTS) - MCI | Die Unternehmerische Hochschule® freut sich, die neue ÖH Studierendenvertretung mit 01. Juli 2023 begrüßen zu dürfen. Auf Basis der ÖH Wahlen 2023 werden neun Mandate an der Unternehmerischen Hochschule® in der kommenden Funktionsperiode von drei Listen gestellt:

JUNOS | Junge liberale Studierende

L.U.St. | Liste der Unabhängigen Studierenden am MCI

AG | AktionsGemeinschaft MCI

Folgende Mandatarinnen und Mandatare übernehmen die Vorsitzfunktionen:

Laura Flür – Vorsitzende (JUNOS)

Lukas Aldrian – 1. stellvertretender Vorsitzender (L.U.St.)

Clemens Valentini – 2. stellvertretender Vorsitzender (JUNOS)

Die weiteren Mitglieder der ÖH MCI sind:

Rafael Ager (AG)

Barbara Degenberger (AG)

Christian Greil (L.U.St.)

Kevin Hetzenauer (JUNOS)

Jakob Waldhart (JUNOS)

Simon Zanon (AG)

Rektor Andreas Altmann bedankt sich im Namen des MCI bei der scheidenden Studierendenvertretung für das großartige Engagement und das überaus konstruktive und immer sachorientierte Zusammenwirken:

„Geht man allein, so geht man schnell…“, zitiert Rektor Altmann ein bekanntes Sprichwort, „…geht man gemeinsam, so kommt man weit.“ In diesem Sinne freut sich das MCI Team auf eine positive Zusammenarbeit mit der neuen MCI Hochschulvertretung.

Mehr Informationen Klicken Sie hier

Rückfragen & Kontakt:

MCI | Die Unternehmerische Hochschule®

Patricia Pichler

Public Relations

+43 (0)512 2070 1527

patricia.pichler @ mci.edu

www.mci.edu