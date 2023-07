Blickwechsel – aber richtig!

Wien (OTS) - Wer das Objektivitätsgebot nur mit dem ORF verbindet, der irrt. Denn das Bundesgesetz über audiovisuelle Mediendienste (AMD-G) verpflichtet auch private Rundfunkveranstalter auf die Grundsätze der Objektivität und Meinungsvielfalt (siehe § 41 Abs. 1 AMD-G).

Objektivität von Programmen ist also auch im Privatfernsehen nicht verzichtbarer Luxus, sondern gesetzliche Pflicht – und außerdem Voraussetzung für einen sachlichen Diskurs und für das Funktionieren von Demokratie.

Erst recht müssen Behauptungen wahr sein. Falsche oder irreführend unvollständige Behauptungen sind Gift für Diskurs und Demokratie. Der Oberste Gerichtshof zieht eine klare Konsequenz: "Bei unwahren Tatsachenbehauptungen oder bei Werturteilen, basierend auf unwahren Tatsachenbehauptungen, gibt es kein Recht auf freie Meinungsäußerung." (RIS- Justiz RS0107915)

Im Nachrichtenmagazin mit dem ambitionierten Titel "BLICKWECHSEL" (ServusTV) vom 15. Juni 2023 sind Wahrheit und Ausgewogenheit leider auf der Strecke geblieben: Obwohl die Islamische Föderation in Wien (IFW) dem Journalisten einen Interview-Termin mit ihrem Bildungsreferenten organisiert hatte und dieser im Rahmen eines knapp einstündigen Drehs Rede und Antwort gestanden hatte, wurden in der Sendung substanzlose Behauptungen notorischer ‘Kritiker’ zu einem Zerrbild über die IFW und ihre Moscheegemeinde Hicret montiert – so als ginge es mehr um die Pflege eigener Vorurteile als um die Vermittlung objektiver Fakten.

Im gesamten Beitrag werden beispielsweise Abbildungen von Kindern gezeigt, deren Herkunft die Redaktion – offensichtlich bewusst – nicht auflöst. Fakt ist: Diese Fotos sind weder in Räumlichkeiten der IFW entstanden, noch können sie der IFW in irgendeiner Art zugerechnet werden. Kombiniert wird dieser aufgesetzte Aufhänger mit einer sehr problematischen Bildsprache, die islamfeindliche Stereotype bedient. Auch das nicht angekündigte, penetrant aufdringliche Auftreten mit Kamera und Mikrofon vor den Räumen einer Religionsgemeinschaft gehört zum Glück nicht zu üblichen journalistischen Gepflogenheiten, wie die IFW sie üblicherweise antrifft und schätzt.

Die IFW wird in Zukunft – wie seit über 30 Jahren – die verfassungsrechtlich und völkerrechtlich gewährleistete Religionsfreiheit hochhalten und dafür arbeiten, dass Muslime in Österreich ihre Religion auch tatsächlich frei ausüben können.

