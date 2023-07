DORDA setzt Maßstäbe bei den Women in Business Law Awards 2023 und erhält drei renommierte Auszeichnungen

Erneuter Erfolg für das engagierte Team von women@DORDA, Francine Brogyányi, und ihrer Co-Head, Magdalena Nitsche.

Wien (OTS) - Das DORDA Team hat Grund zur Freude: Bei den diesjährigen Women in Business Law Awards Europe sichert sich das Unternehmen zwei bedeutende Auszeichnungen. DORDA wird als "Austrian Firm of the Year" geehrt und erhält zudem den begehrten Titel in der Kategorie "Career Development - National Firm"

Darüber hinaus wurde DORDA Managing Partnerin und Head of women@DORDA, Francine Brogyányi, als "Product Liability Lawyer of the Year" ausgezeichnet.

Das women@DORDA Programm, geleitet von Francine Brogyányi und Magdalena Nitsche, setzt sich mit Nachdruck für die Gleichstellung von Frauen bei DORDA sowie in der österreichischen Rechtsbranche ein und engagiert sich zudem für Talentmanagement.

Ihr Einsatz erstreckt sich von professionellem Mentoring und der Förderung flexibler Karenzmodelle bis hin zur Stärkung von Leadership Skills. Die Anerkennung für ihre Bemühungen wurde durch die Verleihung der Auszeichnungen im Rahmen eines Galaabends in London erneut bestätigt.

Besonders bemerkenswert waren die insgesamt 14 Nominierungen, die das DORDA Team erhalten hat. Persönlich nominiert waren ua Magdalena Brandstetter, Partnerin Immobilienrecht, in der Kategorie "Real Estate Lawyer of the Year", Magdalena Nitsche, als Layer of the Year in der Kategorie "Restructuring & Insolvency" sowie "Insurance & Reinsurance" sowie Alexandra Ciarnau, Rechtsanwältin IT-Recht für "Information Communication Technology Lawyer of the Year".

Darüber hinaus wurden in der Kategorie "Rising Star" auch Patricia Backhausen im Bereich Corporate und Katrin Repic im Bereich Finance nominiert.

"Bei DORDA setzen wir kontinuierlich alles daran, ein Umfeld zu schaffen, in dem besonders Juristinnen ihr volles Potenzial entfalten können und auf allen Karrierestufen unterstützt werden. Die Förderung von Anwältinnen ist ein integraler Bestandteil unserer Unternehmenskultur, und wir sind fest davon überzeugt, dass Frauenförderung und Gleichstellung zu einer stärkeren Kanzlei und mehr wirtschaftlichem Erfolg führen. Umso stolzer sind wir, dass unsere vielfältigen Initiativen im Rahmen des women@DORDA Programms erneut mit drei Auszeichnungen gewürdigt wurden. Bei DORDA ist Diversität keine leere Worthülse, sondern ein gelebter Wert", so Francine Brogyányi zu den Awards.

Women in Business Law Awards zeichnen weltweit Kanzleien aus, die sich durch vielfältige und innovative Förderungsprogramme auszeichnen und die Karriere von talentierten Frauen in ihrem Fachgebiet unterstützen.

